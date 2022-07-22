　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登自述確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天確診COVID-19，他推文形容自己狀況良好，仍繼續忙碌。副總統賀錦麗（Kamala Harris）與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今天篩檢都是陰性。

白宮表示，拜登（Joe Biden）今天篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現陽性，症狀十分輕微，已開始服用針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid。他將在白宮隔離，並繼續履行所有職務。

法新社報導，拜登確診後推文：「各位，我很好，謝謝你們關心。」「繼續忙碌！」

他附上一張坐在桌邊微笑的照片，眼前擺著智慧型手機和文件。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，第一夫人吉兒稍早在底特律（Detroit）告訴記者：「我幾分鐘前才跟他（拜登）講過話。他狀況很好，感覺很好。」

吉兒的發言人告訴CNN，吉兒今天將維持既定訪問行程。預料副總統賀錦麗也將維持正常行程。

路透社報導，英國首相強生（Boris Johnson）的發言人表示，強生已祝福拜登早日康復。

拜登確診，成為數個月來最新一位染疫的華府政壇高層。包括賀錦麗、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）都先後傳出確診。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
24歲裝甲兵殉職！五官神似「周渝民」電眼超帥　留1遺願讓人鼻
再13天退伍！裝甲兵獨子想扛家計「慘遭砲塔撞死」　父母哭斷腸
「女上男下」床戰男星突收手　金鐘視后真全裸：X！就是要給你摸
竹科管理局公文曝光！證實林智堅論文使用未申請授權
向佐被爆出軌「帶美女回郭碧婷婚房」！　照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登自述確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

清道夫頂40度高溫掃街熱死　馬德里迅速通過：高溫午後不用掃地

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

裴洛西強調「展現對台支持很重要」　基於安全不透露是否訪台

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　歐美考慮提供西方戰機

快訊／美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中

潑猴狠傷20人！闖民宅拖走10月嬰　80歲嬤被推倒「滿臉血痕」

人妻彎腰「雪乳快掉出」　替7歲兒慶生影片被罵爆！霸氣回嗆酸民

日本「1天飆18萬例」35都府縣破紀錄　沖繩籲避免非必要外出

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

KEY崩潰了！ITZY當面挑釁PK舞蹈　他傻眼：她們到底吃了什麼XD

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

拜登自述確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

清道夫頂40度高溫掃街熱死　馬德里迅速通過：高溫午後不用掃地

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

裴洛西強調「展現對台支持很重要」　基於安全不透露是否訪台

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　歐美考慮提供西方戰機

快訊／美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中

潑猴狠傷20人！闖民宅拖走10月嬰　80歲嬤被推倒「滿臉血痕」

人妻彎腰「雪乳快掉出」　替7歲兒慶生影片被罵爆！霸氣回嗆酸民

日本「1天飆18萬例」35都府縣破紀錄　沖繩籲避免非必要外出

高中生服儀不整「罰站4節課」家長找議員助理施壓　學校送1大過

村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

拜登自述確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

獻出你們心臟吧！《DBD》x《進擊的巨人》聯動推出　實機出爐評價兩極

男友手機塞滿IG妹截圖！女大生嘆：努力變成她們　網點出殘酷關鍵

清道夫頂40度高溫掃街熱死　馬德里迅速通過：高溫午後不用掃地

4機車停紅燈秀「鐵支車牌」！網見一排「5987」笑了：霸氣戰隊

叫外送無意間買到「網咖泡麵」　好吃到讓他震驚：為何特別美味

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

歐洲央行大力升息2碼　歐元區各國公債殖利率勁揚

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

國際熱門新聞

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

秋葉原1人遭利刃刺傷　兇嫌逃逸

裴洛西：展現對台支持很重要

清道夫午後掃街活活熱死

人妻彎腰雪乳掉出　替兒慶生被罵爆

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

動物園亂拍籠子　她慘被猴子「狠扯頭皮」撞欄杆

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

潑猴傷20人！闖民宅推倒阿嬤、拖走10月嬰

拜登自曝確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

大爆發！日本1天飆18萬例確診　創歷史新高

更多熱門

相關新聞

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，2024年重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，最快可能在8月29日展開首次無人試飛。

裴洛西：展現對台支持很重要

裴洛西：展現對台支持很重要

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

美陸軍基地恐怖雷擊　士兵1死9傷

美陸軍基地恐怖雷擊　士兵1死9傷

CIA局長首曝普丁身體狀況：他太健康了

CIA局長首曝普丁身體狀況：他太健康了

關鍵字：

北美要聞拜登

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔：那我們繼續發

陸狗仔爆向佐出軌「帶美女回婚房」　向太火速開罵

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

獨子立志扛家計　遭砲塔撞死...父母哭斷腸

宜蘭2車對撞　4人昏迷命危搶救中

愛犬獨自留車內　螢幕留暖心提醒

FF39爭議再起…Coser反擊

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面