NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

▲NASA在美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心展示「阿提米絲1號」（Artemis-1）。（圖／路透）

文／中央社



美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，2024年重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，最快可能在8月29日展開首次無人試飛。

法新社報導，「阿提米絲1號」（Artemis-1）是該系列任務的首次飛行，因為美國試圖將人類送回月球，在月球表面建造永久基地，並運用登月經驗來計畫2030年代展開的火星之旅。

NASA探索系統發展任務局（Exploration Systems Development Mission Directorate）副局長佛里（James Free）告訴記者，巨型的太空發射系統（Space Launch System）和獵戶座太空船（Orion）乘員艙可能發射時機為8月29日、9月2日和9月5日。

發射日期是在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy pace Center）進行名為「濕式演練」（wet dress rehearsal）的最終檢測後決定。今年6月執行的最新一次測試達成了團隊90%的目標。

「阿提米絲1號」將在為期4週到6週的任務中繞行月球遠端。NASA也將部署名為「立方衛星」（Cubesats）的小型衛星，以便在太空中進行實驗。

「阿提米絲」任務主管沙拉芬（Mike Sarafin）向記者表示，首要目標是在從月球返回地球大氣層的情況下，測試獵戶座太空船乘員艙的隔熱罩。

獵戶座太空船乘員艙從月球返回地球時，將會以時速3萬9400公里飛行，隔熱罩外將會有太陽一半熱度的高溫。

任務的第2項目標是藉由在任務過程中執行所有操作，證明火箭與乘員艙的飛行價值。

最後，NASA將試圖在獵戶座太空船乘員艙於海面濺落後成功回收，並進行徹底檢查。

「阿提米絲2號」（Artemis-2）會是該系列任務的首次載人飛行測試，將繞月球周圍飛行但不登陸；「阿提米絲3號」（Artemis-3）則會看到首位女性和首位有色人種太空人登陸月球南極。