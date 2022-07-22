烏克蘭一天擊斃上百俄軍　歐美考慮提供西方戰機

▲美國空軍參謀長布朗表示，考慮提供烏克蘭美製或歐製戰機，例如瑞典獅鷲JAS39。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



烏克蘭武裝部隊21日說，過去一天內，已在烏東和烏南地區擊斃111名俄羅斯軍人。美方高層官員20日鬆口，承認美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機和訓練所需人員。

●烏克蘭一天內擊斃上百俄軍 俄方聲稱要擴大戰線

烏克蘭武裝部隊21日說，過去一天內，已在烏東和烏南地區擊斃111名俄羅斯軍人。烏軍表示，過去24小時已摧毀17輛敵方車輛，其中有些是裝甲車，另擊斃上百名俄國軍人。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日告訴國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA），俄軍目前在烏克蘭的任務已不限於烏東的頓巴斯（Donbas）地區。

拉夫羅夫還說，如果西方國家持續提供美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，又稱海馬士）等長程武器給烏克蘭，俄國也將進一步擴大目標。他表示：「這意味著地理任務將從現有戰線進一步擴大。」

●華郵：美歐考慮提供烏克蘭西方戰機抗俄

美方高層官員20日鬆口，承認美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機和訓練所需人員。此舉勢必急遽擴大西方在俄烏戰爭的參與程度。

「華盛頓郵報」報導，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）表示，他不願揣測西方會交付何種機型，但目前的確在討論如何強化烏克蘭空軍機隊，包括提供新飛機。

布朗表示有好幾種強化烏克蘭空軍的可能性，包括提供美製或一些歐製戰機。選項含瑞典獅鷲（Gripen）、法製飆風（Rafale）以及歐洲多國聯合研製的「颱風」（Typhoon）戰機等。

●烏克蘭再度擊落俄羅斯蘇愷35戰機

烏克蘭媒體和社群媒體20日充斥烏軍又擊落一架俄羅斯蘇愷35（Su-35）戰機的報導；俄國戰機遭擊落並墜落地面的影片在網路上瘋傳，烏國國防部隨後證實消息屬實。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，影片中可見，這架據稱是蘇愷35的戰機從天空中墜落，後面跟著一道煙霧，戰機撞擊地面引發爆炸，大片黑色濃煙直竄天際。

烏克蘭武裝部隊空軍司令部在臉書（Facebook）貼文中宣稱：「7月19日晚間8時左右，一架俄羅斯戰機，可能是蘇愷35，在新卡科夫卡（Nova Kakhovka）附近被烏克蘭武裝部隊空軍防空飛彈部隊擊落」。

空軍司令部進一步聲稱，烏克蘭空軍防空飛彈部隊在這架戰機企圖攻擊烏軍飛機時予以擊落。

●美再提供烏克蘭4具海馬士

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日指出，美國將在援助烏克蘭的最新一批軍備中，再提供4具高機動性多管火箭系統 （HIMARS，簡稱海馬士）。

烏克蘭彈藥庫中已有蘇聯時期火砲，但海馬士射程更長，並且更精準。專家指出，海馬士可能改變俄烏戰力平衡。

美國這次再提供烏克蘭4具海馬士後，烏軍擁有的海馬士將增加到16具。

●北溪1號中斷10天 俄羅斯恢復供氣

中斷10天後，俄羅斯21日對連通俄羅斯和德國的北溪天然氣1號管線恢復供氣。原本擔心管線維修期恐將延長的歐洲國家現在鬆了一口氣。

俄羅斯因為烏克蘭戰爭而對歐洲實施經濟報復，北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）歲修後是否恢復供氣，讓歐洲緊張不安。

北溪天然氣1號管線從11日起供氣切斷進行歲修。