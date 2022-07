美喬治亞州陸軍基地恐怖雷擊！　士兵1人身亡9人受傷

▲ 美國喬治亞州戈登堡(Fort Gordon)陸軍基地。(圖/U.S. Army)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國喬治亞州戈登堡(Fort Gordon)陸軍基地20日發生雷擊意外,1名士兵在訓練區內死亡,另有9人受傷,緊急送往基地內醫院治療。

根據《紐約時報》,戈登堡陸軍基地發言人鮑曼(Anne H. Bowman)說明,這起事件發生於當地20日上午約11時10分,地點在基地一處訓練區內,當時該地區出現強烈雷暴,戈登堡緊急服務及緊急醫療部門立即反應。

鮑曼表示,「戈登堡沉痛證實,今天下午在雷擊中受傷的1名士兵因傷死亡」,其他9名士兵傷勢目前尚不清楚,也不確定他們是否都是遭閃電擊中,或是閃電引起的其他傷勢,目前都在基地內醫療中心治療,通知家屬前將不會公開他們的姓名。

戈登堡基地位於喬治亞州奧古斯塔(Augusta)西南方約10英里(約16公里)處,為美國陸軍網路作戰部門分支及通訊技術培訓項目總部所在地。

