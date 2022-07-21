美喬治亞州陸軍基地恐怖雷擊！　士兵1人身亡9人受傷

▲ 美國喬治亞州戈登堡（Fort Gordon）陸軍基地。（圖／U.S. Army）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州戈登堡（Fort Gordon）陸軍基地20日發生雷擊意外，1名士兵在訓練區內死亡，另有9人受傷，緊急送往基地內醫院治療。

根據《紐約時報》，戈登堡陸軍基地發言人鮑曼（Anne H. Bowman）說明，這起事件發生於當地20日上午約11時10分，地點在基地一處訓練區內，當時該地區出現強烈雷暴，戈登堡緊急服務及緊急醫療部門立即反應。

鮑曼表示，「戈登堡沉痛證實，今天下午在雷擊中受傷的1名士兵因傷死亡」，其他9名士兵傷勢目前尚不清楚，也不確定他們是否都是遭閃電擊中，或是閃電引起的其他傷勢，目前都在基地內醫療中心治療，通知家屬前將不會公開他們的姓名。

戈登堡基地位於喬治亞州奧古斯塔（Augusta）西南方約10英里（約16公里）處，為美國陸軍網路作戰部門分支及通訊技術培訓項目總部所在地。

#BREAKING: Lightning strike hits U.S. Army post killing 1 soldier and injuring at least 9 others



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One soldier was killed and at least nine others were injured at Fort Gordon during an apparent lightning strike at training range at the U.S. Army installation pic.twitter.com/sK4uNRdo1w — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 20, 2022

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