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24高校熱唱畢業歌《一瞬》　前五強全面突破萬票關

APP活動小組 / 綜合報導

畢業後的你，現在過得好嗎？2022年由24所高校畢業生共同完成的歌曲《一瞬》，以曇花盛開的三小時對比高中年少的三年，「曇花一現，一瞬永遠」。《一瞬》作詞人之一高雄女中余亮儀，想透過這首歌與畢業生們分享的是：「即使在夜晚綻放，或許無人察覺就凋落，但總有一處是屬於我們的舞台。」

受到疫情的影響，導致今年度籌備過程有些困難，總召家齊高中蔡欣妤說：「因為疫情、及跨縣市合作，使得開會時間不太好喬，人員總是無法到齊。甚至因為疫情造成的溝通阻礙，導致有夥伴中途退出。即便今年面臨如此嚴峻的挑戰，參與創作與演唱《一瞬》的每位同學，仍展現高度的熱情，共同完成屬於自己青春回憶的MV。

 ▲高校畢業歌《一瞬》大合照。（圖／SGS 2022）

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▲高校畢業歌《一瞬》MV參與人員大合照。（圖／SGS 2022）

高校畢業歌戰況截至7/22(五)為止，高雄女中《青春實聯制》高人氣持續發威，以1萬3千票上位奪下第一，原人氣王南大附中《被拾起的餘光》，表現依然不俗，以1萬2千票緊追在後。

而有最強高校畢業歌傳統的道明中學《青春‧續章》目前排名第三，本次參賽作品最多的新莊高中，以《羽化‧逆光》一曲居第四。而本週高雄中學《回眸曙光》雖然由第四名暫時退居第五，也已堂堂跨萬票大關，後勢仍不容小覷。 

疫情使得部分學校將畢業典禮改成線上舉辦，畢業生們仍在嚴峻的疫情中，創造出一首首屬於自己的畢業歌。這些青春回憶，一生只有一次！立即下載ETtoday新聞雲App，感受本屆各校畢業歌，讓這些歌曲引領著你回到熟悉的時光 >>

2022南區高校畢業歌參賽學校與歌曲：

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）

即日起至8月15日，只要下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的高校畢業歌，還能參加抽獎，有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods，以及全家中杯美式咖啡等好禮，登入投票越多抽獎機會越多！

▲參與2022南區高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得【Beats】降噪耳機、AirPods第三代以及全家中杯美式咖啡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）

▲參與2022南區高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods及全家中杯美式咖啡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）

參加投票，記得要先下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，簡單步驟，即可完成註冊並參加投票活動！

高校畢業歌APP活動流程圖

高校畢業歌APP活動流程圖
▲「2022高校畢業歌」新會員app下載、登錄，及票選活動位置流程。（圖／畢業歌活動小組）


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【ETtoday 2022南區高校畢業歌】活動資訊
  ● 活動時間：2022/7/11(一) 11:00 ~ 2022/8/15(一) 12:00止。
  ● 活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間「活動」選項，即可進入活動頁面。
3. 聽取2022高校畢業歌，投票支持您喜愛的參賽歌曲，完成後即可獲得抽獎資格。（每人每日上限10票，每人每天最多投同一首2票）。ps.還可以以東森幣換票加票喔 (以東森幣兌換之投票券則不在每人每日可投之票數之內。)

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎資格喔！

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