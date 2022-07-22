台灣大車隊蟬聯叫車類APP榜首　好品質服務獲得好口碑

圖、文／台灣大車隊提供

市場調查機構 Sensor Tower 台灣手機叫車 ios APP 的顯示資料，2022 年第一季度台灣前 5 大下載量最高的旅遊類叫車應用程式，總下載量最高的是兼容生活媒合服務的 55688 台灣大車隊 APP，用戶使用 APP 的叫車比例高達 70%，外商平台 uber、新加入的 yoxi 則居於第二、三名。

▲Sensor Tower資料顯示，55688叫車APP，是2022叫車應用程式榜首。

加入新媒合生活服務 下載量成長幅度大

Sensor Tower 顯示，截至2022年第一季度55688台灣大車隊 APP 下載量達到 500 萬以上，比起同業成長驚人。推動 55688 台灣大車隊 APP 佔據榜首的背後原因，除了 APP 本身加入新媒合生活服務的選項，還有讓用戶好感度暴增的新服務；諸如: UX 優化體驗、企業簽單、熱點叫車、減碳排放、24 小時真人客服等；體現企業與用戶同行的決心，因此獲得好評，連續取得叫車類 app 下載第一。

叫車方便 94% 市場好感度

根據交通部公路總局資料顯示，台灣目前計程車市場總量為 90,190 輛，台灣大車隊佔 24%，相當於馬路上每四台計程車就有一台是台灣大車隊，相較其他未達市場營運規模的品牌，叫車方便性的優勢顯現在用戶好評，即使面對國際巨頭也不遜色。



55688 台灣大車隊 App 的消費者評論達到 3.3 萬則，好評 4.7 顆星，用戶好感度高達 94%，APP 介面改版後相比去年同期大幅增長，相較於第二名的 4.4、第三名的 2.7，用戶好感度最佳。

▲55688 APP介面優化，簡單好上手提供流程說明及完整資訊，讓消費者使用更方便。

線上線下直面消費者 解決用戶痛點

叫車快速方便一直是 55688 台灣大車隊App的優勢，無論離、尖峰，精華地段與轉乘樞紐的交通出行服務，根據用戶留言顯示，該 APP 長期獲得用戶信賴。「phoebe Peng：車輛充足，配對快，機態度和善，叫車方便，家人都喜歡搭乘。」、「kuangming wu：台灣大車隊訓練有素，服務態度良好，乘客都非常滿意」、「小偉郭：速度快，服務好，方便性」。

身為全台唯一擁有 24 小時全年無休真人客服的平台，能即時保障解決用戶，對平台媒合服務使用上的需求，任何問題都能第一時間找到客服解決問題。

受疫情和數位化技術反覆運算的影響，消費者的行為偏好更加複雜且多元化，55688台灣大車隊APP，選擇「直接面對消費者」，以求更直接地瞭解消費者，解決用戶痛點，更高效地把握與受眾的互動，用戶數超過650萬，也為用戶帶來體驗上的最佳化升級。



在服務上；55688 台灣大車隊 APP 已經細化服務項目，成立女性司機車隊、設有兒童座椅的寶寶多元、空氣清淨車、不音樂、不聊天選項、酒後代駕、時時駕、敬老愛心卡、好孕專車等，用戶能選擇近乎客製的細緻服務。

類客製化與點數經濟 已實現一億元搭車免費

因應多元支付時代來臨，55688 台灣大車隊 APP 超前部署，嫁接 29 種非現金支付工具，方便用戶多元應用。更串接引進點數消費機制，舉凡 HAPPY GO、亞洲萬里通、永豐聯名卡、UUPON等，實現點數經濟惠及用戶，提供服務之際，援用第三方點數為用戶買單。



55688 集團不走車資補貼打資本割喉戰，爭取給用戶更實質且長期的優惠；0 元折抵支付，由第三方點數支付，讓消費者 A 好康；搭車不用掏錢。大車隊光 2021 年全額使用點數折抵車資，就高達 2 萬筆(趟次)，抵付車資達 4,500 萬元。

生活媒合平台超級APP逐漸成型

在「客戶體驗優先」的數位化趨勢之下，55688 集團正在向「以客戶為中心」過渡，越來越傾向於直接接觸客戶，台灣大車隊集團董事長林村田受訪時表示:「打從一開始，就清楚我們是交通運輸業更是“生活媒合平台“」，55688 台灣大車隊 APP 服務橫跨交通、生活、物流、媒體，台灣大車隊 APP 不只是一個出行的叫車 APP，是以此為基底去衍生有關於生活媒合的服務發展，一個全方位媒合生活服務超級 APP 正在成形。