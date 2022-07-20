一堆人戴AirPods「為何不買別牌？」　內行揭1優勢：Pro版更推

▲網友好奇，AirPods真有這麼好用？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」 網激動：我剛好有缺》，有網友日前到蘋果直營店時，發現今年的贈品高機率是「AirPods」。對此，就有網友好奇AirPods真的有這麼好用嗎？話題一出，也掀起底下網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為啥大家耳機都買AirPods啊」為題發文，日前同事和他聊天時不禁抱怨，台灣官方為什麼還不推出「Back To School」的活動？美國今年的贈品是禮品卡，可用來折抵蘋果商品，不過台灣很可能和往年一樣是送AirPods。

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同事緊接著問原PO，之後活動開跑，要不要跟？耳機賣2500元就好。事後原PO想了想，不禁納悶為什麼這麼多人要花5000多元買耳機？有這麼值得嗎？真的好用嗎？

▲AirPods Pro。（示意圖／取自Unsplash）

貼文曝光後，底下網友紛紛點出AirPods超強優勢，「好用啊，又有信仰」、「如果是搭配iPhone的話很好用，但建議Pro版」、「電力蠻久的」、「iPhone+AirPods加乘有感，跟別牌比起來連線很快又穩定」、「跟iPhone搭起來就是方便」、「搭配iPhone真的好用啊」。

此外，蘋果最近取得新專利，有助於提升新一代AirPods Pro內置的安全功能，透過自動調整音量，確保用戶聽得到周圍聲音，降低在路上或聲音吵雜處發生意外的機率。不過也有爆料指出，蘋果秋季發表會將推出的最新高階耳機AirPods Pro將漲價，從原先的249美元上漲至299美元，也就是從新台幣定價7990元上漲至8900元左右。

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