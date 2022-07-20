　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆人戴AirPods「為何不買別牌？」　內行揭1優勢：Pro版更推

▲▼AirPods Pro,AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲網友好奇，AirPods真有這麼好用？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」　網激動：我剛好有缺》，有網友日前到蘋果直營店時，發現今年的贈品高機率是「AirPods」。對此，就有網友好奇AirPods真的有這麼好用嗎？話題一出，也掀起底下網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為啥大家耳機都買AirPods啊」為題發文，日前同事和他聊天時不禁抱怨，台灣官方為什麼還不推出「Back To School」的活動？美國今年的贈品是禮品卡，可用來折抵蘋果商品，不過台灣很可能和往年一樣是送AirPods。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同事緊接著問原PO，之後活動開跑，要不要跟？耳機賣2500元就好。事後原PO想了想，不禁納悶為什麼這麼多人要花5000多元買耳機？有這麼值得嗎？真的好用嗎？

▲AirPods Pro。（圖／Unsplash）

▲AirPods Pro。（示意圖／取自Unsplash）

貼文曝光後，底下網友紛紛點出AirPods超強優勢，「好用啊，又有信仰」、「如果是搭配iPhone的話很好用，但建議Pro版」、「電力蠻久的」、「iPhone+AirPods加乘有感，跟別牌比起來連線很快又穩定」、「跟iPhone搭起來就是方便」、「搭配iPhone真的好用啊」。

此外，蘋果最近取得新專利，有助於提升新一代AirPods Pro內置的安全功能，透過自動調整音量，確保用戶聽得到周圍聲音，降低在路上或聲音吵雜處發生意外的機率。不過也有爆料指出，蘋果秋季發表會將推出的最新高階耳機AirPods Pro將漲價，從原先的249美元上漲至299美元，也就是從新台幣定價7990元上漲至8900元左右。

►限時優惠！AirPods Pro「現砍2100元」全網最低價

▼不用加會員！下單流程超快速

▲▼下單流程。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
7都最高薪公司名單揭曉！　這間「均薪8萬」稱霸全台
義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳
快訊／警界高階人事異動！　張樹德接基隆市警察局長
抓破2顆青春痘！　27歲女背隆起「半公斤巨蟲」
詹雅雯手術失血過多一度昏迷！　暴瘦剩30kg「隨時會死」
騙走林百里妻5千萬！　閨蜜朱立安長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

三寶買地瓜鬼切逆向停車　她按喇叭還被嗆「從旁邊過啦」

一堆人戴AirPods「為何不買別牌？」　內行揭1優勢：Pro版更推

統一吃下家樂福！好市多對戰優勢曝　內行點出1關鍵

市售燃料膏4成不合格　消基會籲對業者加強安全教育訓練

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳

剪樹木害新竹寶山4347戶停電　搶修後還有151戶身處烤爐待復電

估BA.4、BA.5比例增至40%以上　學者：8月中旬恐「單日4萬確診」

女業主請吃餅乾「親手遞給保全」只忽略清潔工　她嘆被當空氣

快訊／即起口罩放寬！指揮中心下午2點說明

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

三寶買地瓜鬼切逆向停車　她按喇叭還被嗆「從旁邊過啦」

一堆人戴AirPods「為何不買別牌？」　內行揭1優勢：Pro版更推

統一吃下家樂福！好市多對戰優勢曝　內行點出1關鍵

市售燃料膏4成不合格　消基會籲對業者加強安全教育訓練

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳

剪樹木害新竹寶山4347戶停電　搶修後還有151戶身處烤爐待復電

估BA.4、BA.5比例增至40%以上　學者：8月中旬恐「單日4萬確診」

女業主請吃餅乾「親手遞給保全」只忽略清潔工　她嘆被當空氣

快訊／即起口罩放寬！指揮中心下午2點說明

《甄嬛》女星懷孕3月吊鋼絲大出血！　送醫才知「雙胞胎沒了一個」崩潰

陳時中交接典禮疑動用防疫特別預算　他：執政黨恐挾國家機器助選

台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

台北賽／「楊肉盧」平常心出賽進16強　白馭珀在家比賽很期待

挹注14億經費打擊詐欺犯罪　蘇貞昌：詐騙集團太可惡！

買二送二「未來褲」下殺4980元　穿了超顯瘦、7種莫蘭迪色美爆！

「兒童顯微鏡」下殺1754元　觀察植物、昆蟲超有趣

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

父女族出示身分證！六福莊「房型免費升等」　夜宿桃園Xpark升級了

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

即起戶外散步、騎車免戴口罩！防疫新制一次看

下班帶傘！18縣市豪大雨特報

她點外送備註挑釁早餐店！餐點曝光網愣

「類熱浪」明起6天襲台　挑戰今年最高溫

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多熱門

相關新聞

4小時打掃10間房！薪水僅30K　房務淚：被壓榨

4小時打掃10間房！薪水僅30K　房務淚：被壓榨

一名曾在飯店業上班的網友指出，業者哀號3萬徵不到人，換算下來，一天只賺1500元而已，除了薪水與付出的成本不符合之外，很多年輕人不願做房務，最大的原因是累，薪水又不夠吸引人，還得在4小時打掃完，他也分享之前在旅館上班每天要做的工作內容，「體力耗費程度100%」。

戶頭只剩1千撐月底　網曝「1絕招」：超級省

戶頭只剩1千撐月底　網曝「1絕招」：超級省

2月臨檢　現在收到「實聯制罰單」他傻了

2月臨檢　現在收到「實聯制罰單」他傻了

台北公寓又老又髒？網曝「2點」難取代

台北公寓又老又髒？網曝「2點」難取代

喪禮毛巾敢用嗎？獨居女秒拒絕...網曝真正用意

喪禮毛巾敢用嗎？獨居女秒拒絕...網曝真正用意

關鍵字：

AirPods耳機PTT

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

國產掀背車加油快2000！他看發票傻眼

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面