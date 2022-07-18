2022畢業歌「全糖市」首週奪榜首　高雄四校來勢洶洶

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「2022南區高校畢業歌人氣票選」戰況激烈，目前第一名為南大附中《被拾起的餘光》，高雄女中《青春實聯制》位居第二，道明中學《青春 ‧ 續章》排名第三，緊接在後的是高雄中學的《回眸曙光》，與第三名僅差100多票，而第五名由高雄新莊高中《羽化 ‧ 逆光》入列。

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▲參與2022南區高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods及全家中杯美式咖啡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）

今年高雄參賽學校雖然較台南少，第一名也暫時被南大附中《被拾起的餘光》拿下，但回顧第一週戰況，二到五名全由來自高雄的學校奪下，來勢洶洶後勢看漲。

目前位居第二名高雄女中《青春實聯制》，在Youtube釋出的MV已超過5萬次觀看，強勢人氣一起步就緊追第一名；而過去曾經孵化破千萬次觀看「最強畢業歌」的道明中學，本屆參賽作品《青春 ‧ 續章》表現也不俗，目前位居第三。

目前排名第四的高雄中學《回眸曙光》，起初排名在五名之外，經過一個週末的激戰後，突然竄升到第四名，與第三名的票數也相差不到一百票，強勢上位的趨勢愈來愈明顯。

排名第五的則是新莊高中《羽化·逆光》，值得一提的是新莊高中本次參賽作品多達三首，總票數加起來近萬票，本屆創作力不容小覷！

2022南區高校畢業歌參賽學校與歌曲：

▲「2022南區高校畢業歌」活動參賽學校與歌曲。（圖／畢業歌活動小組）



即日起至8月15日，只要下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的高校畢業歌，還能參加抽獎，有機會獲得【Beats】Solo Pro Wireless頭戴式降噪耳機、AirPods，以及全家中杯美式咖啡等好禮，登入投票越多抽獎機會越多！

參加投票，記得要先下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，簡單步驟，即可完成註冊並參加投票活動！



▲「2022高校畢業歌」新會員app下載、登錄，及票選活動位置流程。（圖／畢業歌活動小組）



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【ETtoday 2022南區高校畢業歌】活動資訊

● 活動時間：2022/7/11(一) 11:00 ~ 2022/8/15(一) 12:00止。

● 活動方式：

1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）

2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間「活動」選項，即可進入活動頁面。

3. 聽取2022高校畢業歌，投票支持您喜愛的參賽歌曲，完成後即可獲得抽獎資格。（每人每日上限10票，每人每天最多投同一首2票）。ps.還可以以東森幣換票加票喔 (以東森幣兌換之投票券則不在每人每日可投之票數之內。)

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎資格喔！

