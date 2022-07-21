台電纜線失竊破案！　台南區處頒發獎金感謝善化分局

▲台南市警善化分局破獲電纜竊案，台電台南區處處長許墩貴（右一）為表達謝意，至善化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區去年底發生電纜遭竊事件，嫌犯於新市區大社段818號前電線桿，持油壓剪竊取共約132公尺、約34公斤重之電纜線，經台南市警善化分局偵破，終於2022年4月檢方起訴陳嫌，台電台南區處處長許墩貴為表達謝意，21日至善化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元整。

許墩貴處長表示，此次纜線失竊地點大部分以偏僻路段、深山區域居多，為防制電纜失竊，台電頻繁拜訪各警察分局。自去年下半年起，發現失竊案件集中發生在深山區域，便積極拜訪歸仁、新化、善化分局等，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，亦提供曾在該區域作案的前科犯資訊給警方比對偵查。以2021年度為例，電纜失竊長度共計5901公尺，損失金額逾12萬餘元，且電纜遭竊後，影響用戶用電權益，且復舊成本鉅大，造成台電重大損失。

台南區處說明，台電電纜之絞線中心股表面每8到12公分處就有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，便於指認所見電纜是否為本公司之電纜線，可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。台電每月皆偕同市府經發局人員與警方至資源回收場宣導，避免廠商收購台電被竊之贓物。若民眾發現可疑電纜或竊取電纜之不當情事，請立即通報台電(撥打1911)或鄰近警察分局。

近日夏日炎熱、用電增加，台南區處呼籲民眾節能減碳、節約用電，建議民眾選購冷氣機EER(Energy Efficiency Ratio)值高者才比較省電，並建議最佳溫度設定在26~28度，若能搭配電風扇使用，可使室內冷空氣加速循環，不僅降低電力消耗，更可節省電費。