快訊／郵政產工批憲兵查水表　憲指部喊冤：拜訪後憲學長談話被誤解

▲台灣郵政產業工會今日至行政院抗議。（圖／翻攝自臉書直播）



記者杜冠霖／綜合報導

近來有2名台南憲兵隊便衣憲兵到台南郵局，找上台灣郵政產業工會理事長廖迺辰，台灣郵政產業工會稱，2名憲兵先是問起台灣郵政產業公會動向，還撂話稱「可以逮捕平民」，又不說明來意。21日發聲明質疑憲兵隊此舉無異查水表，對此憲兵指揮部回應，是台南憲兵隊士官長前往郵政總局拜會後憲學長，再由後憲學長引薦理事長，「後續談話內容遭誤解，工會臉書所述內容絕非屬實。」

台灣郵政產業工會指出，19日下午3時許，兩位來自台南憲兵隊的便衣憲兵，直接來到台南郵局第一投遞股，指名找工會理事長。台南憲兵隊上週託郵務稽查探聽是否認識理事長，隔沒幾天便大搖大擺走進工作場所找理事長，「請問工會與憲兵隊何干？」

工會表示，席間二位憲兵問起產工動向，推說是要是長官問起才不會一問三不知，還「關心」起中華快遞是否調薪5千元。最後更說到憲兵原是管軍人的，「但如果高層命令，也可以逮捕平民。」

對此，憲兵指揮部回應，本屬台南憲兵隊士官長於7月19日，前往台南郵政總局拜會後備憲兵學長，行程純屬例行性拜訪，期間由後憲學長引薦認識理事長，「後續談話內容遭誤解，工會臉書所述內容絕非屬實。」

憲兵指揮部重申，重申本部恪遵「行政中立」及「依法行政」等要求，籲請媒體勿轉傳不實消息。