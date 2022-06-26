現役憲兵路口「踹飛女童」！一路追到家　媽嚇壞：就怕小燈泡翻版

記者柯振中／綜合報導

現役憲兵安姓男子26日上午喝醉，走路型經台南市南區某路口時，對著騎腳踏車等紅燈的陳姓女童猛踹，嚇得陳姓女童回家求救。沒想到，陳母出面保護孩子，也遭安男痛毆，嚇得媽媽發文抒發心情，還好有熱心民眾幫忙，就怕成為「小燈泡翻版」。

陳姓女童26日上午騎著腳踏車，在南區文南路停等紅燈，突然遭到25歲的安姓男子猛踹，當場跌倒在地，嚇得不斷哭嚎、立刻跑回家求救。

▼台南憲兵踹飛女童。（圖／記者吳奕靖翻攝）



陳母發現女兒受到傷害，立刻出面保護，卻也遭到安男毆傷，所幸有熱心民眾幫忙，才沒發生遺憾。警方到場後，將安男帶回派出所，同時啟動兒少保護機制，將案發地點列為治安重點、加強巡邏。

台南市警方也強調，一定會盡力查明真相，破除民眾疑慮，同時譴責暴力、依法究責，也希望社會大眾能支持，警民一同合作，讓治安變得更好。

▼女童只是在等紅燈，無緣無故遭到踹飛。（圖／記者吳奕靖翻攝）



事後憲兵指揮部也說明，安姓下士休假期間發生酒後行為不檢的事件，當天立刻調離現職，並檢討重懲汰除。憲兵指揮部說，後續將秉持「毋枉毋縱」的原則依法辦理，並持續要求內部管理、軍法紀教育，以維護紀律、維持軍譽。

對於陳姓女童的遭遇，家屬也在臉書上說明，還好女童機警，立刻大聲呼救，旁邊也有熱心民眾上前幫忙，才得以逃脫，「真怕發生小燈泡翻版。」

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