恐怖憲兵踹飛女童！藥局老闆挺身「驚恐對峙」：他兩眼直直瞪著你

記者吳奕靖、莊智勝／台南報導

台南市南區文南路口昨(26日)上午驚傳女童遭當街隨機施暴案。警方調查，現役憲兵安姓男子當天上午喝得醉醺醺，路上見到陳姓女童外出買早餐時一路尾隨，趁著女童停等紅燈時，突一腳朝其頭部踹下，嚇得女童連忙尖叫，事後更一度跟著女童回家，連陳母出面阻攔也被安男打傷。當時目擊的藥房老闆還原經過，直呼安男身材相當魁梧，全程不發一語、兩眼瞪著你，現場民眾也不敢貿然靠近。

▲藥局老闆還原事發經過。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，昨上午陳姓女童騎著腳踏車外出買早餐，行經文南路口停等紅燈時，突然遭28歲的安姓男子攻擊，頭部遭狠踹一腳，當場跌倒在地；面對突如其來的攻擊，女童嚇得不斷哭嚎。一旁藥局老闆聽聞呼救聲，連忙外出查看，赫見女童跌坐在地不斷尖叫，哭喊「我不認識你，你要幹嘛？為什麼要這樣對我？」老闆當即挺身而出保護女童，要妹妹趕快從他身後離開，「這邊就交給我處理！」

藥局老闆說，由於兩人衣服穿得很像，起初還以為是情侶在吵架，後來才知道是憲兵隨機攻擊素不相識的女童；老闆表示，安男雖然不高，但漢草很好，身材十分魁梧，見他出面保護女童，兩眼發狠直瞪，老闆見安男凶神惡煞，一時之間也不敢貿然上前，雙方就在騎樓對峙一陣，隨後安男自行離去。

▲安男隨機尾隨女童施暴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而安男在離開後仍然鎖定陳姓女童，一路尾隨她回家，企圖再次攻擊，就連女童母親出面攔阻也被打傷。事後警方獲報到場，立即將安男逮捕帶回，晚間台南地院即以涉嫌兒少法、成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、傷害罪嫌重大，有反覆實施同一之傷害犯罪之虞裁定收押不禁見。

藥局老闆表示，後來女童爸媽有來道謝，「我只是做我應該做的事！」老闆女兒也說，事後有調閱監視器，確認有拍到安男攻擊女童經過，已經將畫面交給警方處理，同時也譴責安男，「光天化日還犯罪，這樣不行啦！」

▼老闆女兒譴責安男暴力行為，「光天化日還犯罪！」（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼施暴的安男擔任憲兵下士，昨晚間已裁定收押。（圖／記者林悅翻攝）