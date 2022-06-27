　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖憲兵踹飛女童！藥局老闆挺身「驚恐對峙」：他兩眼直直瞪著你

記者吳奕靖、莊智勝／台南報導

台南市南區文南路口昨(26日)上午驚傳女童遭當街隨機施暴案。警方調查，現役憲兵安姓男子當天上午喝得醉醺醺，路上見到陳姓女童外出買早餐時一路尾隨，趁著女童停等紅燈時，突一腳朝其頭部踹下，嚇得女童連忙尖叫，事後更一度跟著女童回家，連陳母出面阻攔也被安男打傷。當時目擊的藥房老闆還原經過，直呼安男身材相當魁梧，全程不發一語、兩眼瞪著你，現場民眾也不敢貿然靠近。

▲▼台南憲兵踹飛女童，藥局老闆還原經過。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲藥局老闆還原事發經過。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，昨上午陳姓女童騎著腳踏車外出買早餐，行經文南路口停等紅燈時，突然遭28歲的安姓男子攻擊，頭部遭狠踹一腳，當場跌倒在地；面對突如其來的攻擊，女童嚇得不斷哭嚎。一旁藥局老闆聽聞呼救聲，連忙外出查看，赫見女童跌坐在地不斷尖叫，哭喊「我不認識你，你要幹嘛？為什麼要這樣對我？」老闆當即挺身而出保護女童，要妹妹趕快從他身後離開，「這邊就交給我處理！」

藥局老闆說，由於兩人衣服穿得很像，起初還以為是情侶在吵架，後來才知道是憲兵隨機攻擊素不相識的女童；老闆表示，安男雖然不高，但漢草很好，身材十分魁梧，見他出面保護女童，兩眼發狠直瞪，老闆見安男凶神惡煞，一時之間也不敢貿然上前，雙方就在騎樓對峙一陣，隨後安男自行離去。

▲▼台南憲兵踹飛女童。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲安男隨機尾隨女童施暴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而安男在離開後仍然鎖定陳姓女童，一路尾隨她回家，企圖再次攻擊，就連女童母親出面攔阻也被打傷。事後警方獲報到場，立即將安男逮捕帶回，晚間台南地院即以涉嫌兒少法、成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、傷害罪嫌重大，有反覆實施同一之傷害犯罪之虞裁定收押不禁見。

藥局老闆表示，後來女童爸媽有來道謝，「我只是做我應該做的事！」老闆女兒也說，事後有調閱監視器，確認有拍到安男攻擊女童經過，已經將畫面交給警方處理，同時也譴責安男，「光天化日還犯罪，這樣不行啦！」

▼老闆女兒譴責安男暴力行為，「光天化日還犯罪！」（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南憲兵踹飛女童，藥局老闆還原經過。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼施暴的安男擔任憲兵下士，昨晚間已裁定收押。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南憲兵隊安姓下士，涉嫌酒後無故踹踢毆打女童母女2人，且否認犯情，台南地院法官認為他涉嫌重大，且有反覆實施同一之傷害犯罪之虞，押定羈押不禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷！　騎士落跑了
快訊／獅王瀑布8人玩水「1人失聯」　發現已無生命跡象
拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：有人比我狂
快訊／蔡尚樺告別《全明星運動會》！　第4季「三領隊」曝光
LIVE／奇萊山標示牌遭拔　山友怒追兇！中指男出面了
大樓火警「狗燒到碳化」！婦受困送醫赫見確診
猴痘「1症狀」恐慌度直飆！　網怕爆：拜託不要共存
男星全裸闖鄰居家「性侵未遂」！　下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

8人屏東獅王瀑布玩水1人莫名失聯　陸空搜尋發現已無生命跡象

偷垃圾車飆8km撞民宅！男擺爛不繳罰鍰　老父哭紅眼：我來繳…

大樓火警「狗屍燒到碳化」！婦困1hr燙傷送醫　快篩赫見陽性確診

半年貸款13萬掉馬路被撿走！高雄女警助尋回　宜蘭男發文感謝

屁孩不分年紀！高雄男爬捷運站體狂舞　揪熱褲妹「拉手轉圈圈」

拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：怎有人比我狂

她生鮮區踩到積水慘摔斷腿　家樂福「有放告示牌」拒賠被打臉

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

8人屏東獅王瀑布玩水1人莫名失聯　陸空搜尋發現已無生命跡象

偷垃圾車飆8km撞民宅！男擺爛不繳罰鍰　老父哭紅眼：我來繳…

大樓火警「狗屍燒到碳化」！婦困1hr燙傷送醫　快篩赫見陽性確診

半年貸款13萬掉馬路被撿走！高雄女警助尋回　宜蘭男發文感謝

屁孩不分年紀！高雄男爬捷運站體狂舞　揪熱褲妹「拉手轉圈圈」

拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：怎有人比我狂

她生鮮區踩到積水慘摔斷腿　家樂福「有放告示牌」拒賠被打臉

LINE移動帳號更快速！　一鍵「掃描行動條碼」輕鬆換機

趙少康：現在投票蔣萬安一定贏　至少領先15％

限量100台！TOYOTA推「8人座Granvia優惠」享150萬48期0利率

爸媽租屋20年「租金可買一間房」！她哀怨嘆1句　掀網2派論戰

看護辛苦錢遭騙！上網買手機竟收到玩具　女星怒：詐騙集團真丟臉

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

回老家超怕「會咬人開關」　釣出海量苦主：被電10年！內行破解

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

社會熱門新聞

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

台中妹被叫「大嬸」進入狂暴模式！他遭扯頭猛打

八里夫妻遭開槍搶車　副駕孕婦險遭載走

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

憲兵下士醉酒踹飛女童裁押理由曝！

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

賓士男擁槍躲債　曾炫耀合照女優

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

彰雙屍案賓士男欠鉅債　捧現金買車

彰化情侶雙屍案　友人：妻已心死

外遇學長被抓包　他在家族群組出櫃！揪心自白曝

憲兵路口踹飛女童！媽：就怕小燈泡翻版

女童等紅燈竟遭爛醉軍人踹倒　母護女也被毆

快訊／台南西港大橋傳落水案　警消搜救中

更多熱門

相關新聞

台南百貨賣場設置「防颱　（災）專區」

台南百貨賣場設置「防颱　（災）專區」

台南市易淹水面積占全台灣近三分之一，一旦颱風挾帶豪大雨來襲，容易發生淹水災情，隨著每年５月至１１月颱風、豪雨最容易發生的季節到來，市長黃偉哲呼籲市民，平時就要超前部署防範未然，請市民朋友平時應準備好個人防災避難包，可先至各大賣場採購各項防災（颱）用品，做好防颱（災）準備。

雲林夜光天使　偷拍猥褻女童判刑定讞

雲林夜光天使　偷拍猥褻女童判刑定讞

台南女教師自傷求助校方竟被公開　教育局啟動調查

台南女教師自傷求助校方竟被公開　教育局啟動調查

現役軍人路口踹飛女童　憲兵大怒：調離現職重懲汰除！

現役軍人路口踹飛女童　憲兵大怒：調離現職重懲汰除！

快訊／台南西港大橋傳落水案　警消搜救中

快訊／台南西港大橋傳落水案　警消搜救中

關鍵字：

台南憲兵女童

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

直擊《全明星》艾薇約會小3歲吳霏

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面