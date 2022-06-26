憲兵下士醉酒「踹飛國小女童」！　法院深夜裁押理由曝

記者林悅／台南報導

台南一名國小女童，26日上午騎腳踏車在路口停等紅燈時，突遭28歲安姓下士猛踢頭部，踹到鞋子都掉了，女童嚇得跑回家求救，安男還緊追不捨，女童母親攔阻也遭毆傷，經檢察官聲押，台南地院晚上以涉嫌兒少法、成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、傷周罪嫌重大，有反覆實施同一之傷害犯罪之虞，押定羈押不禁見。

台南地院行政庭長林福來指出，安姓被告經訊問後，否認涉有成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、傷害罪嫌，惟有證人陳姓小孩、證人陳姓小孩之母、及其他證人之證述、監視器翻拍照片、醫院診斷證明書附卷可參，堪認被告涉犯「兒童及少年福利與權益保障法第112條、刑法第277條第1項之成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、刑法第277條第1項之傷害罪」，嫌疑重大。

▲台南憲兵隊安姓下士，涉嫌酒後無故踹踢毆打女童母女2人遭羈押不禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

且被告於本件涉嫌2次傷害罪嫌，恣意傷害被害人2人，嫌疑重大，且被告無視法紀，不尊重他人權益，被告於爛醉後，公然於市街上恃強凌弱，欺負年幼子女，多次暴行，情緒控管不佳，極易對於他人造成傷害，故有事實足認為被告有反覆實施同一之傷害犯罪之虞，有刑事訴訟法101條之1第1項第2款之情事。

因之，若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保追訴、審判或執行程序之順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現之危險，亦無法預防同一犯罪之發生，再參酌被告所涉傷害等罪嫌，危害社會治安，妨害社會安寧，被害人受害不小，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益、身心狀況及防禦權受限制之程度，認有羈押之必要，依法應予羈押沒有禁見

據了解，安姓軍人26日行經南區文南路與建南路口時，竟涉嫌發酒瘋踹飛正在停等紅燈的國小五年級陳姓女童，嚇得女童跑回家求救，陳童母親出手阻攔也被毆傷，所幸有熱心民眾幫忙，才沒有造成遺憾。

市警六分局警方據報迅速將安嫌逮捕，安男被捕時滿身酒味，酒測值超過1，安男也向警方表示「不記得發生什麼事」。案經警方移送法辦，台南地檢署檢察官複訊後，向台南地院聲請羈押，台南地院召開羈押庭審查相關事證，於深夜近10時多裁定羈押不禁見。憲兵指揮部晚上也發表聲明指出，即刻將台南憲兵隊安姓下士依「刑懲併行」原則調離現職，並檢討重懲汰除。