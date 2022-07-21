全球首棵科技祈福許願樹衛武營啟用　3D聲光互動藝術創新體驗

▲全球首棵祈福許願樹衛武營啟用，民眾可透過LINE即時將願望傳遞到許願樹上，小朋友也可即時與各種3D可愛動物互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

經濟部亞灣5G AIoT科技專案支持、工研院整合3D顯示器與互動感測模組在高雄衛武營打造的全球首棵科技互動「祈福許願樹」，今（21）日正式亮相啟用。民眾可透過LINE即時上傳文字與圖像、3D遊戲和動畫與祈福許願樹互動，藉由整合大型曲面與AI人工智慧，除拓展顯示器科技創新應用，未來也能應用在智慧城市、觀光與交通等多項服務，即日起展出至9月底。

今全球首棵科技互動技術的祈福許願樹啟用儀式，包括經濟部技術處長邱求慧、立委許智傑、趙天麟及高市府經發局長廖泰翔、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬等貴賓都到場見證，並共同點亮許願樹，同時施放天燈為台灣祈福。

▲全球首棵科技互動技術的祈福許願樹啟用儀式。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱求慧致詞時指出，祈福許願樹有三個第一，首先是曲面樹幹攤平後達105吋，上面鑲嵌81萬顆、間距僅1.875mm的mini-LED，是臺灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器；第二是樹冠根與樹幹上共有5個大型曲面顯示器，是臺灣首座整合多個大型曲面顯示器的樹型展示裝置；第三則是全球首棵提供科技互動的許願樹，屏除時空限制可即時上傳文字跟照片，拓展顯示器科技創新應用。

他強調，未來技術處將持續透過科技專案支持創新研發，讓更多創新技術與科技落地高雄，透過不同的產業共創更多元的創新應用，帶動臺灣跟高雄夢想起飛。

主責專案的工研院電光系統所營運總監朱慕道指出，工研院結合多元領域打造長4公尺、寬4公尺、高3.5公尺的祈福許願樹，整合6個影像感測器與軟體，在30ms的最小反應時間內模擬影像並進行大小變換，運用AI人工智慧辨識3歲到80歲民眾的肢體動作，搭配光影變化來呈現出不同距離的感覺，觀賞者不用戴3D眼鏡就可達到裸視3D效果，也能下載APP透過LINE上傳文字與圖片祈福許願，提供全方位視聽互動體驗，拓展智慧育樂展演新商機。

▲工研院結合多元領域打造長4公尺、寬4公尺、高3.5公尺的祈福許願樹，整合6個影像感測器與軟體，在30ms的最小反應時間內模擬影像並進行大小變換。（圖／記者賴文萱翻攝）

合作專案的在地業者方陣聯合執行長朱伯倫指出，這次運用遠距互動顯示技術和3D成像即時互動技術，讓祈福許願樹完整呈現出科技與藝術的結合效果。他強調，未來方陣聯合將持續從創新需求出發，以視覺化解決方案茁壯南部數位科技生態圈，讓智慧城市、觀光、交通等多項應用服務開枝散葉。

經發局長廖泰翔感謝經濟部技術處及立法院協助，聯手市府推動亞灣5G AIoT創新園區計畫，預計投入百億元經費打造國家級5G AIoT驗證場域，透過中央資源整合在地企業提升技術與業務，讓重要的高科技服務落地高雄。

▲「祈福許願樹」由經濟部技術處亞灣5G AIoT科技專案支持，運用工研院研發、臺灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器，整合體感互動感測模組技術。（圖／記者賴文萱翻攝）

他指出，過去大家對高雄城市印象大多是重工業、造船、石化、鋼鐵、金屬扣件等，但高雄做為開放港都遠遠不只如此。市府積極推動5G AIoT及相關專案，從跨百光年的多屏多視角直播、高捷少女的異地共奏演唱會、衛武營燈會、亞灣5G無人機到今天的祈福許願樹等，充分展現高雄軟硬整合優勢，創造新的記憶及體驗，市府將持續努力兩年拚四年，為高雄打下更長遠的基礎。

「祈福許願樹」由經濟部技術處亞灣5G AIoT科技專案支持，運用工研院研發、臺灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器，整合體感互動感測模組技術，民眾只要下載APP即可透過LINE即時將文字與圖片的願望傳遞到許願樹上，還能與各種3D可愛動物互動，感受最新的3D聲光互動藝術，即日起展出至9月底止，民眾可把握展期前往體驗。