坤輿黑衣人暴打民眾　民進黨譴責：苗栗縣府勿再護航

▲苗栗坤輿再爆流血衝突，居民被「黑衣人」打到頭破血流。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置爭議，今（21日）凌晨3點再度爆發衝突，業者出動大批車隊準備運載廢棄物進場，自救會成員號召近百人阻止，雙方爆發肢體衝突，7人流血送醫，就連聲援的民進黨立委洪申翰及其他議員都被打。對此，民進黨發言人周江杰表示，民進黨對此表達強烈譴責，並要求苗栗縣政府、苗栗縣長徐耀昌應負起責任，徹查暴力事件，並且勿再護航廠商。

周江杰稱，暴力絕非解決問題的方法，黑衣人毆打學生、民眾和民意代表，造成多人送醫，甚至有民眾被打得頭破血流，民進黨對此表達強烈譴責，並要求苗栗縣政府、徐耀昌應負起責任，徹查暴力事件，並且勿再護航廠商。

周江杰表示，坤輿要在苗栗造橋設置事業廢棄掩埋場一案已爭議多年，今日坤輿竟想強渡關山，出動大批車隊準備運載廢棄物進場，甚至還出現黑衣人士暴力清場，毆打在現場苗栗縣民與民意代表，造成多人受傷送醫。而苗栗縣政府不僅未善盡保護居民的責任，其更放任衝突的發生，眼睜睜看著居民受到暴力對待，引發社會譁然與憤概。

周江杰指出，針對這起黑衣人暴力事件，要求苗栗縣政府說清楚，是否違法袒護廠商？之後是否會繼續徹查？也請苗栗縣政府請給人民一個交代！為何警方只把盾牌面對赤手空拳的鄉親，卻放任黑衣人對居民暴力、拳打腳踢。