　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍21日表示，新北市絕對不是台北市的蛋白區，新北市要有志氣，能夠超越、帶動台北，成為首都圈的雙引擎，帶動北北基桃超過1000萬人口的首都圈，透過區域聯合治理一起共榮共好。

林佳龍下午在民進黨立委江永昌、民進黨新北市議員張俊哲、戴瑋姍、民進黨新北市黨部主委何博文等人的陪同下，前往新北市板橋參拜真武廟。

林佳龍會前受訪時表示，板橋真武廟是他參選新北市長以來，第一間前來拜拜、祈福的宮廟，祈求神明保佑在競選期間能夠出入平安，並且在這次的選舉順利當選，板橋真武廟是埔墘、江子翠地區的信仰中心，同時也有百年的歷史，更是自己小時候常跟著母親回娘家、板橋阿嬤住的地方。

▲新北市長參選人林佳龍參拜新北板橋真武廟。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜板橋真武廟。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍說明，他這次的參選就從板橋出發，過了等很多跨越淡水河的橋，就可以從板橋到萬華，自己的記憶很深刻，小時候母親就在這裡當女工，常常唱著一首《板橋姑娘》，他隨時都被這首歌的旋律餘音繞樑，這是一種很溫暖的感覺。

林佳龍也說，板橋阿嬤已經是百歲人瑞，最疼孫子，以前每逢過年、過節或坐轎，每次殺雞殺鴨的時候，「那個最大隻的雞腿、鴨腿，一定都給大孫」，所以這裡有說不完的故事跟滋味，可以說是他自己的故鄉。

林佳龍指出，板橋也是現在新北市政府的所在地，自己早上也在臉書貼文，從照片可以很明顯地看到，台64線跟淡水河在板橋交會，大台北其實是一個新都心的崛起，新北市絕對不是台北市的蛋白區。

林佳龍認為，新北市要有志氣，讓新北市超越台北市，甚至讓新北市帶動台北市，成為首位圈的雙引擎，帶動北北基桃超過1000萬人口的首都圈，能夠透過區域聯合治理一起共榮共好。

林佳龍也說，自己的母親在真武廟當志工，從小到大就在這裡出入，老人家的生活要有一個重心、有個寄託，而宗教信仰就是母親的生活重心，常常來這個跟著夜班長服務人群、誦經等，以前的板橋比較像是鄉村，現在已經是高樓林立，期待板橋可以作為未來雙北合作很重要的推動中心。

林佳龍透露，他的母親以前在板橋紡織廠當女工，紡織業在台灣經濟發展的初期非常重要，並且跟她的女工朋友結拜作為姐妹，「我真的從小以為阿嬤就在這裡，是因為那種感情」，大家一起從小打拚到大，這裡也是板橋阿嬤最早期工作的地方，自己對這裡熟悉，所以才會把戶籍設在板橋。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆
快訊／世界羽聯公布獎金榜　戴資穎進帳420萬榮登「獎金后」
巨乳網紅完蛋了！非法推薦台股　最高罰5000萬
台灣烤成紫番薯！「還會更熱」體感溫度飆破43°C
快訊／再發五倍券？　行政院鬆口給答案
幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到
北市懶警上班愛睡覺挨罵「廢物」　他怒告學長被法官「再認證」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙城論壇2023年繼續？　陸委會：支持秉持「對等尊嚴」合宜規範

聲援坤輿自救會遭噴胡椒水　賴品妤曝男友慘淪「火燒鳥」

坤輿黑衣人暴打民眾　民進黨譴責：苗栗縣府勿再護航

再發五倍券？「振興作法受歡迎」　行政院：視兩狀況滾動檢討

再批林智堅論文門風波　張善政：政治人物重要的是誠信

幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到場

北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他：跟某市長喊「欠扁」高下立判

林佳龍表明要持續請益蘇貞昌　盼以榮譽職扮演「桶箍」角色

趙少康轟陳時中向萬華「類道歉」　批：為了選舉「看了噁心」

林佳龍再為恩恩案開酸侯友宜　「怎麼從鐵漢柔情變成鐵石心腸」

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

雙城論壇2023年繼續？　陸委會：支持秉持「對等尊嚴」合宜規範

聲援坤輿自救會遭噴胡椒水　賴品妤曝男友慘淪「火燒鳥」

坤輿黑衣人暴打民眾　民進黨譴責：苗栗縣府勿再護航

再發五倍券？「振興作法受歡迎」　行政院：視兩狀況滾動檢討

再批林智堅論文門風波　張善政：政治人物重要的是誠信

幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到場

北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他：跟某市長喊「欠扁」高下立判

林佳龍表明要持續請益蘇貞昌　盼以榮譽職扮演「桶箍」角色

趙少康轟陳時中向萬華「類道歉」　批：為了選舉「看了噁心」

林佳龍再為恩恩案開酸侯友宜　「怎麼從鐵漢柔情變成鐵石心腸」

大直3豪宅「改名求生」整棟出售　卻僅1棟打7折成功銷出

全球首棵科技祈福許願樹衛武營啟用　3D聲光互動藝術創新體驗

將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆

「7年換13份工作！」她曝薪資變化　網見1經歷驚呆：正職只有19K

大白鯊進化了！專家目擊3隻「6m母鯊」啃食鯨魚：牠們學會聯手捕食

陸狗仔爆向佐出軌「帶美女回婚房」！　照片曝光…向太火速開罵了

雙城論壇2023年繼續？　陸委會：支持秉持「對等尊嚴」合宜規範

小玉換臉A片害119人只判5年半　高嘉瑜認「判太輕」說話了

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

「龍山寺陳情男」又現蹤　痛罵這句話

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

少觀所募兵起爭議　國防部回應了

第一名流量達9GB　議員爆：柯市府65單位曾連PTT

有焦味！北捷板南線1列車煞車異常

苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

柯文哲2024一定出來：不讓民進黨太容易選

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

柯王CP真愛破局！柯文哲曝「禮物收回」真相：越送越小

萬華開嗆男「是柯文哲蔣萬安的支持者」　他起底反問：有何居心？

更多熱門

相關新聞

北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他酸：跟某市長喊「欠扁」高下立判

北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他酸：跟某市長喊「欠扁」高下立判

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜。而聯訪過程中，一名男子突然衝上前高喊「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，該男子激動難平，後遭萬華分局架離現場，藍營抨擊架離民眾手法粗暴、反民主，後台北市警局證實「競選團隊沒有提出要求」，是一線同仁判斷恐釀衝突主動架離，對此，立委王定宇提出2點分析，並表示，比起過去某市長「這就是欠扁」的反應，陳時中對陳情的回應高下立判。

趙少康轟陳時中為選舉向萬華「類道歉」

趙少康轟陳時中為選舉向萬華「類道歉」

大砲型立委李貴敏、李德維任發言人　蔣萬安證實了

大砲型立委李貴敏、李德維任發言人　蔣萬安證實了

蔣萬安被捏造攻擊王必勝外遇　黃子哲：英爪好好做人

蔣萬安被捏造攻擊王必勝外遇　黃子哲：英爪好好做人

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

關鍵字：

林佳龍2022新北市長民進黨2022九合一大選2022新北市長真武廟ˋ

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面