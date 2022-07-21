林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍21日表示，新北市絕對不是台北市的蛋白區，新北市要有志氣，能夠超越、帶動台北，成為首都圈的雙引擎，帶動北北基桃超過1000萬人口的首都圈，透過區域聯合治理一起共榮共好。

林佳龍下午在民進黨立委江永昌、民進黨新北市議員張俊哲、戴瑋姍、民進黨新北市黨部主委何博文等人的陪同下，前往新北市板橋參拜真武廟。

林佳龍會前受訪時表示，板橋真武廟是他參選新北市長以來，第一間前來拜拜、祈福的宮廟，祈求神明保佑在競選期間能夠出入平安，並且在這次的選舉順利當選，板橋真武廟是埔墘、江子翠地區的信仰中心，同時也有百年的歷史，更是自己小時候常跟著母親回娘家、板橋阿嬤住的地方。

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜板橋真武廟。（圖／記者林敬旻攝）



林佳龍說明，他這次的參選就從板橋出發，過了等很多跨越淡水河的橋，就可以從板橋到萬華，自己的記憶很深刻，小時候母親就在這裡當女工，常常唱著一首《板橋姑娘》，他隨時都被這首歌的旋律餘音繞樑，這是一種很溫暖的感覺。

林佳龍也說，板橋阿嬤已經是百歲人瑞，最疼孫子，以前每逢過年、過節或坐轎，每次殺雞殺鴨的時候，「那個最大隻的雞腿、鴨腿，一定都給大孫」，所以這裡有說不完的故事跟滋味，可以說是他自己的故鄉。

林佳龍指出，板橋也是現在新北市政府的所在地，自己早上也在臉書貼文，從照片可以很明顯地看到，台64線跟淡水河在板橋交會，大台北其實是一個新都心的崛起，新北市絕對不是台北市的蛋白區。

林佳龍認為，新北市要有志氣，讓新北市超越台北市，甚至讓新北市帶動台北市，成為首位圈的雙引擎，帶動北北基桃超過1000萬人口的首都圈，能夠透過區域聯合治理一起共榮共好。

林佳龍也說，自己的母親在真武廟當志工，從小到大就在這裡出入，老人家的生活要有一個重心、有個寄託，而宗教信仰就是母親的生活重心，常常來這個跟著夜班長服務人群、誦經等，以前的板橋比較像是鄉村，現在已經是高樓林立，期待板橋可以作為未來雙北合作很重要的推動中心。

林佳龍透露，他的母親以前在板橋紡織廠當女工，紡織業在台灣經濟發展的初期非常重要，並且跟她的女工朋友結拜作為姐妹，「我真的從小以為阿嬤就在這裡，是因為那種感情」，大家一起從小打拚到大，這裡也是板橋阿嬤最早期工作的地方，自己對這裡熟悉，所以才會把戶籍設在板橋。