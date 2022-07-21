林佳龍表明要持續請益蘇貞昌　盼以榮譽職扮演「桶箍」角色

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜板橋真武廟。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍21日表示，自己將持續向行政院長蘇貞昌請益，希望蘇貞昌以榮譽職位扮演「桶箍」的角色，並且到新北市站台、演講助選，團結新北市所有的黨公職、社會團體及各行各業一起打贏選舉。

林佳龍下午在民進黨立委江永昌、民進黨新北市議員張俊哲、戴瑋姍、民進黨新北市黨部主委何博文等人的陪同下，前往新北市板橋參拜真武廟。

林佳龍受訪時表示，民進黨主席蔡英文請民進黨秘書長林錫耀擔任他的競選總部主任委員，林錫耀就是可以連結府院黨的最好人選，現在有民進黨立委蘇巧慧擔任文宣部門的召集人，民進黨立委張宏陸為組織部門召集人，民進黨立委羅致政則是政策中心的召集人，現在可以說是各就各位。

林佳龍說，他從媒體上面得知，蘇貞昌願意配合整個民進黨的編制，以他對新北市的了解，如果能夠像大家長一樣給予指導，像是民進黨立委吳秉叡擔任他的主委，可以說是蘇貞昌培養出來的子弟兵，這個最有代表性。

林佳龍表示，自己還是希望能夠持續請益，期待蘇貞昌可以用榮譽職的方式做一個「桶箍」，團結新北市所有的黨公職、社會團體及各行各業，至於名稱或角色是什麼，「我們也會再做請益」。

林佳龍也說，大家都知道蘇貞昌對新北市特別有感情，蘇貞昌也表達願意來到新北市演講，相信大家未來可以看到蘇貞昌在新北市，也期待他能夠團結大家，一起打贏新北市長這場選舉。

林佳龍表示，自己是來到新北市打拚的出外人子弟，過去受到非常多雲林鄉親的照顧跟期許，大家都自動自發、願意不分黨派地站出來組織後援會，甚至是化作他的分身，出外就是要靠鄉親朋友互相扶持，新北市雲林同鄉會是全國最大、最團結、最有制度的同鄉會，所以他會從這裡出發。

林佳龍強調，他的母親是彰化人，還有來自全國各地出外打拚的人，大家都是新北人，所以他要形塑新北市的認同，新北市要有志氣，不要只是做台北市的衛星城市，「我們要做能夠帶動首位圈發展的核心樞紐城市」。