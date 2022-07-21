文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／賴品妤辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

文策院參與投資的影視公司大慕可可，發表BL新戲「About Youth 默默的我，不默默的我們」，不過因將在中國影音平台bilibili獨家播出，引起輿論關注。對此，長期關注影視產業的民進黨立委賴品妤表示，以國發基金資源與民間合資成立公司，重點應涵括IP開發、人才培育、市場通路及與創新商轉模式等，以「完備內容產業生態系」為投資目標，但此劇與B站的合作方式，到底如何實現投資目標「完備臺灣內容產業生態」？相當令人質疑。

賴品妤說，中國明文禁止BL題材的網路影視劇，對其他題材也有多方縮限，而大慕可可新創的BL影集「About Youth 默默的我，不默默的我們」由台灣團隊自製，但台灣觀眾卻要去一個持續有盜版爭議且禁止BL題材的中國平台看首播，豈不荒謬。

賴品妤提到，雖然大慕可可指出上映的是B站「港澳台地區」，並視此為全球國際播映，亦提到「沒有任何內容因播映平台有所修正或刪減」，但這更加顯得矛盾不已，既然面向是港澳台觀眾，難道沒有其他平台可選？遵照一中原則下的B站，難道不會冠上「中國台灣」的名義播出？

賴品妤表示，透過文策院了解大慕可可的說法僅表示是商業考量，而B站提出的授權金額最高，進而取得「全球OTT播映權」，電視台播映版權也能另外洽談，但全球OTT用戶數已於2018年超越有線電視用戶數，顯見OTT的流量及影響力。她說，若以提升台灣影視作品能見度為目標，卻選擇一個號稱海外站、實際播映僅限港澳台的網路平台，這難道是最好的選擇嗎？

賴品妤指出，希望文策院不是投了錢置之不理，台灣具有創作自由的環境、豐沛多元的影視作品、濟濟一堂的人才，希望政府的投資案能將台灣的影視產業推升至另一個高度。大慕可可案是列於加強投資文化創意產業實施；但此次與B站的商業合作方式，到底如何實現投資目標「完備臺灣內容產業生態」？是需要出來說清楚的地方。