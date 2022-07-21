龍山寺陳情男為何找陳時中？　他：找蔣萬安4次未果、找柯P被警察架走

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜萬華龍山寺時，突遇一名男子抗議，該男子隔日又現身陳時中參拜大龍峒保安宮行程，質問陳時中「你願意守護台北市市民的財產嗎」。對此，網紅「四叉貓」劉宇21日在臉書上發文道歉，原先誤會男子是台北市長柯文哲及國民黨台北市長參選人蔣萬安的支持者，質疑他為何一定要向陳時中抗議？但沒想到從2016年起，他已陸續向蔣與柯陳情，不料抗議未果、頻碰壁，才會改找陳時中。

陳時中在接受媒體聯訪時，一名蹲在受訪區的白衣男子突然起身大喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁被擋到視線的民眾、媒體要他蹲下，被打斷訪談的陳時中則回應，「一個一個來好嗎？」

但男子仍難掩激動情緒，持續高喊「請問你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，後遭萬華分局架離現場，未形成進一步衝突。

對於民眾遭到架離，陳時中競辦發言人莊瑞雄表示，當時是現場記者認為抗議民眾已妨害到採訪，才由萬華分局督察組長跟組員上前架離。而該民眾22日再次到場陳情，陳時中團隊也接下陳情書，並允諾將資料提供金管會參考，民眾也隔空向陳時中道歉。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤表示，這位陳姓男子是「0206選擇權大屠殺」期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證期會。

四叉貓劉宇原先起底，陳情者是柯文哲和蔣萬安的支持者。但稍後在臉書發文道歉，先前誤會陳男是柯文哲及蔣萬安的支持者，質疑他為何一定要向陳時中抗議？但在他受訪後才了解，原來從2016年開始就已向蔣萬安陳情，可碰面4次後蔣萬安說此案十分複雜，需要多找一些立委共同協調。

「四叉貓」也補充，陳男於2018年3月28日曾向台北市長柯文哲陳情，卻被警察當場架走，而今日莊瑞雄與何志偉在現場接受陳先生的陳情，讓「四叉貓」直呼「原來這幾年陳先生已經找過蔣萬安四次了（不是鬧場喔），找蔣萬安和柯文哲沒用才會改找陳時中。」