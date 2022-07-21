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2022仲夏藝文季第二場　舞鈴劇場《魔幻森林》周六開演

▲舞鈴劇場帶來《魔幻森林》作品。（圖／新竹市政府提供）

▲舞鈴劇場帶來《魔幻森林》作品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022仲夏藝文季第二場，本週六（23日）晚間7時在大湳雅公園盛大展開，由被譽為「台灣太陽馬戲團」、巡演超過30個國家的舞鈴劇場，帶來《魔幻森林》作品，將東方傳統技藝融合音樂、舞蹈、新馬戲、視覺特效、西方劇場表演等，打造新一代藝術表演型態，帶給民眾全新體驗，邀請市民一同欣賞，共度美好周末夜晚。

新竹市政府城市行銷處處長林正光指出，舞鈴劇團於1986年成立，至今走過36個年頭，巡演超過30個國家、3千多個場次，包含紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院、日本愛知博覽會、上海世博會等地，感動全球數百萬觀眾，為台灣少數活躍於國際舞台的專業大型跨界娛樂表演藝術團體，下月更受邀於愛丁堡國際藝穗節擔綱重要演出。

他說，此次為2020年仲夏藝文季後，再度邀請舞鈴劇場至新竹市展開無售票演出，千載難逢的機會，歡迎市民呼朋引伴、大手牽小手、扶老攜幼，一起走出戶外欣賞優質藝文演出。

城銷處指出，舞鈴劇沒有任何語言，使觀眾能夠完全沉浸在舞者肢體、磅礡音樂、舞台燈光、炫目精湛的扯鈴技藝，並搭配原創故事，打造國際獨一無二的舞鈴演出型式( Diabolo Dance)，將帶給大小觀眾難以忘懷的驚喜體驗，適合親子闔家觀賞。

城銷處說明，《魔幻森林》代表著夢想的入口，故事內容敘述魔幻之花從天空落下，打開了一個巨大的入口，在花神和藍貓的引領下，小女孩走進奇幻世界的入口，透過純真的雙眼探索世界，帶領觀眾展開一段旅行與冒險，並找回失落的愛與友誼。

2022仲夏藝文季演出相關資訊，請上新竹市文化局官方網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，或臉書搜尋新竹市文化局或新竹市新鮮事、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

城銷處建議，若民眾自行開車前往，可停放湳雅街公有停車場（湳雅街64號）、武陵路196巷路邊停車格、武陵路橋下停車格、北區區公所停車場等4處；機車則可停放於大湳雅公園機車停車格。

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