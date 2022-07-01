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台日團隊聯手打造　新竹市圖書館總館今簽約預計114年完工

▲新竹市圖書館總館暨停車場興建工程，今（1）日舉辦簽約儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市圖書館總館暨停車場興建工程，今（1）日舉辦簽約儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市民期待已久的新竹市圖書館總館暨停車場興建工程，今（111）年6月由曾承接威秀影城、基隆轉運站等工程的偉邦營造得標，今（1）日舉辦簽約儀式，並首度公開形象識別標誌，教育部常務次長林騰蛟、立委柯建銘、新竹市長林智堅、副市長沈慧虹出席見證。整體工程斥資16.4億元，預計今（111）年9月開工、114年完工。

林智堅表示，竹市兒童比例高，14歲以下佔總人口16%，而他本身也是三個孩子的爸爸，最重視的就是孩子閱讀與運動習慣養成。過去，太太曾和他說竹市兒童書籍破舊、種類少，也因此他上任後就積極擴建圖書分館，利用閒置空間如關東市場、龍山市場改建圖書館，也將學租大樓改建自修室。

林智堅強調，市府投入超過16.4億元打造全新總圖，謝謝柯建銘立委、吳思瑤立委協助向中央爭取經費，過程最辛苦除了疫情，還面臨國際原物料上漲，缺工、缺料，所幸在各單位齊心努力下，今天終於要簽約。

日本平田晃久建築師特地透過線上視訊參與，他表示，很感動總圖克服各種困難、即將進行工程，他也感謝一路上許多朋友的支持，包含林智堅市長、實踐大學王俊雄教授、郭旭原建築師等人，希望能實踐新竹獨有的知識峽谷，透過綠帶與知識連結，成功打造出新竹人喜愛的地方，完成這座美妙的建築。

郭旭原建築師表示，他今天非常感動與激動，總圖工程終於發包出去，希望透過圖書館讓人在這邊聚集分享知識，且總圖建築面對東大路、北大路有兩個開口，更讓書成為圖書館的中心也成為城市的中心。

柯建銘表示，今天和大家心情一樣激動、感謝，能見證歷史的一刻，他說自己從小就喜歡買書，甚至志願是蓋圖書館，盼竹市總圖在國際團隊設計下，打造全新樣態，創造藝術人文價值，不只是城市地標更是文明重新啟動的地點。

林騰蛟表示，期待總圖滿足不同年齡層的閱讀需求，除了豐富的多樣設計，更可在未來成為新竹市知識交流、人潮匯集、城市美學的地標。

文化局長張馨之說明，總圖建築由台灣郭旭原建築師與日本平田晃久建築師共同合作，兩道書架牆圍塑出「知識峽谷」的設計概念，兩片牆面間的寬敞通道，將城市綠帶和圖書館進行立體化的連結，並因應新竹「風城」氣候流動的特色，營造出良好的室內通風環境。

另外，今首次曝光新竹市圖書館形象識別標誌，由和圃數位文創團隊設計，將代表新竹的「竹」字，結合建築的概念，由方形的點延伸成為線，再由線段組成「書本」造形的面，線段間的開口象徵圖書館開放、充滿想像的出入空間，為民眾創造交流的重要據點，透過建築與形象識別的建置，帶給新竹市公共圖書館全新的風貌。

工務處說明，總圖工程108年啟動，歷經多次流標調整，今年6月決標。總圖完工後，將串聯文化公園、演藝廳周邊綠地，與護城河、東大綠園道的綠帶，打造一條文化綠廊；隨著原室外停車場地下化，會有開闊的步行空間，也是市民生活、閱讀、學習重要的場域，成為全方位城市知識新地標。

文化局表示，竹市圖書館現有7座分館，為香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館，另有籌建中以客家文化為主題的關東分館；除實體閱讀場域，全市建置11個虛擬電子書閱讀場域、3座微型圖書館，提供上萬本電子書、資料庫供24小時全天候閱讀。眾多資源隨未來總館落成，軟硬體雙向完備、服務質量提升，共同期待新竹市未來閱讀版圖。

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