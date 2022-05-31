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竹塹城散策三部曲–滋味篇開展 認識新竹美食文化

▲「滋味篇」展覽，帶領民眾認識新竹的美食文化。（圖／新竹市政府提供）

▲「滋味篇」展覽，帶領民眾認識新竹的美食文化。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於新竹市廣州街的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」為新竹市政府去年11月甫開館營運的藝文館舍，至今已辦理「演武•新生－新竹市刑務所演武場古蹟修復展」及「竹塹城散策三部曲」之「走動篇」與「工藝篇」展覽，共計吸引數千名觀眾到訪參觀。本館舍即日起推出「竹塹城散策三部曲」最後一部曲「滋味篇」展覽，帶領民眾認識新竹的美食文化。

新竹市文化局長張馨之表示，「竹塹城散策三部曲」特展第三部曲「滋味篇」，介紹新竹食物的酸、甜、苦、辣、鹹等不同味道，新竹歷經三百多年來的發展，不同族群在此激盪，造就了豐富的飲食文化，在新竹我們可以品嘗到閩南與客家味、東洋味、眷村味，以及西洋與東南亞等不同風味的食物。新竹飲食文化的多樣性，遠遠超乎想像，歡迎民眾前來一同細細品味新竹的獨特滋味，認識新竹飲食文化的時代背景與生活意涵。

文化局說明，本檔特展別出心裁，展出內容相當豐富，從老城韻味介紹起，訴說九降風造就了「新竹三寶」：米粉、柿餅、仙草以及烏魚子產業的興盛發達；另外也介紹位於傳說「鯉魚穴」之魚腹位置的城隍廟，以及新竹最早開發的聚落「北門大街」的特色小吃。接著進入東洋味時期，以「旗亭夜歌」介紹日治時期高級宴會場所料理，並以「市場晨聲」說明新竹的市場文化與摃丸的故事。

文化局補充，二戰後竹塹城進駐了大批渡海來臺的軍民，帶來了獨特的眷村美食，與本土菜結合後，形成截然不同的飲食風貌。最後1980年代引入外籍移工、1990年代以後跨國通婚的普及，又為新竹帶來一波新的住民，發展出介於傳統臺灣風味與異國風情間的飲食新文化。新竹這座富有歷史文化的城市，承載了漫長的城市發展記憶和文化脈絡，希望透過觀展過程，讓民眾從舌尖喚起新竹的美食記憶，享受一場新竹獨有的美食藝文饗宴。

新竹少年刑務所演武場開放時間為週二至週日，上午9時至下午5時，免費入館，滋味篇展覽即日起開展至111年8月28日止，歡迎民眾踴躍參觀。古蹟光環境點燈時間，每日休館後下午5時30分至下午10時亮燈，相關訊息請上文化局官網（https://culture.hccg.gov.tw）查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。

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