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2022新竹美展鼓勵跨域創作　總獎金高達143萬元

▲「2022新竹美展」徵件，歡迎各領域創作菁英踴躍投件角逐。（圖／新竹市政府提供）

▲「2022新竹美展」徵件，歡迎各領域創作菁英踴躍投件角逐。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2022新竹美展」自111年6月5日起至6月7日止開放徵件，凡出生或現設籍、居住、就學、就業於新竹縣市的藝術創作者皆可參賽；本次徵件鼓勵跨域創作，以西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術、東方媒材、書法篆刻、工藝設計等六大類徵選作品，首獎獎金提高為15萬元，總獎金高達143萬元，歡迎各領域創作菁英踴躍投件角逐！

新竹市長林智堅表示，市府團隊施政以來持續透過設計力的導入，翻轉了新竹整座城市的樣貌；而「新竹美展」為新竹縣、市合辦的在地指標性競賽美展，每年吸引來自各領域、不同年齡層的藝術創作者參與，為在地藝術創作者良性競爭舞台，成為帶動大新竹地區創作風氣，朝向藝術扎根、創意萌芽的動力。

新竹市文化局長張馨之表示，為推動新竹在地藝術跨域創作風氣，本年度透過專家諮詢，將美展徵件類別劃分為西方媒材、影像暨數位內容科技媒體、立體暨造形藝術、東方媒材、書法篆刻、工藝設計等六大類，盼吸引跨域藝術創作者參與，並激發新竹在地藝術創作者更多創新思考，以跳脫傳統媒材框架，在新竹美展邁向第21屆的同時，促使新竹地區藝術發展能持續向前推進。

其中，「西方媒材類」含括油彩、壓克力、水彩、粉彩、素描、版畫及平面複合媒材等之運用，創作形式不拘，以能發揮最佳平面創作力為主；「影像暨數位內容科技媒體類」則涵蓋攝影、錄像、數位科技、電腦繪圖、數位插畫等創作媒材，除平面攝影作品的徵求外，期藉此激發藝術創作者更多在聲音、影像與動畫等藝術整合創作方面的能量；「立體暨造形藝術類」則希望在各媒材之立體造形表現中，看見更多創新思維及設計力的導入。

此外，「東方媒材類」含括水墨、膠彩等創作媒材；「工藝設計類」包含陶瓷、纖維、金工、紙藝、玻璃、木工、漆藝、竹編…等媒材運用；「書法篆刻類」則以書法、篆刻等媒材徵件。前述三類所涵蓋之媒材與以往劃分相近，也仍期許參賽者在各類創作中能繼往開來，再創新猷，勇於挑戰自我！

本次徵件內容詳情請上文化局網站https://culture.hccg.gov.tw查詢，洽詢專線03-5337945或撥打1999為民服務專線。

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