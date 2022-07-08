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2022仲夏藝文季開跑 金枝演社《浮浪貢開花》7／9登場

▲金曲歌后曾心梅跨刀主演《浮浪貢開花》幸福首部曲。。（圖／新竹市政府提供）

▲金曲歌后曾心梅跨刀主演《浮浪貢開花》幸福首部曲。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2022仲夏藝文季本週六（9日）晚間登場，首場由被譽為最接地氣的「台客戲劇天團」金枝演社，將在孔廟廣場帶來《浮浪貢開花》幸福首部曲，由國家文藝獎得主王榮裕導演帶領金枝演社原班黃金團隊獻演、金曲歌后曾心梅跨刀主演的爆笑感人溫馨喜劇。新竹市長林智堅表示，仲夏藝文季活動皆為免費入場，邀市民朋友帶爸媽來觀賞，一起走進1965年代，感受笑中帶淚的溫暖幸福。

林智堅表示，仲夏藝文季自2015年起舉辦，至今已邁入第八年，累計超過17萬人次觀賞，今年從7月9日至9月3日，共規劃7場次藝文演出，精彩程度集8年之大成，歡迎市民呼朋引伴、大手牽小手、扶老攜幼，一起走出戶外欣賞優質藝文演出。

社會處長張柔表示，《浮浪貢開花》為金枝演社最受歡迎的台語歌舞喜劇，迄今共推出四部曲，並在全台巡迴演出，觀眾橫跨老中青三代，感動國內萬千觀眾。此次是繼2016年仲夏藝文季後，再度邀請金枝演社至竹市無售票演出，千載難逢的機會，邀請市民一同欣賞，共度周末美好的夜晚。

社會處指出，《浮浪貢開花》幸福首部曲故事以60年代台灣為背景，演活市井小民的生活日常，描述「浮浪貢」阿才離鄉15年，返鄉後與身邊親友一連串爆笑感人劇情，搭配雋永難忘的經典老歌及華麗歌廳舞台，帶領觀眾重回1965年代，重溫當年幸福記憶，節目全長100分鐘。

社會處指出，金枝演社創立於1993年，秉持著「從土地長出來的文化最感人」理念，將戲劇藝術與土地、人文連結，開創台灣原生音樂歌舞劇，曾獲雲門舞集創辦人林懷民盛讚「開啟台語音樂劇的時代」，更是全台唯一連續三屆榮獲國藝會「表演藝術追求卓越」專案獎助殊榮的表演團隊。

社會處表示，2022仲夏藝文季演出相關資訊，請上新竹市文化局官方網站（http://www.hccg.gov.tw/）查詢，或臉書搜尋新竹市文化局或新竹市新鮮事、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

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