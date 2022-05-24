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百年官邸吃必比登美食　「新竹州警務部部長官舍」開放

▲新竹市長林智堅(中)今日出席開幕記者會進行鏡開儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅(中)今日出席開幕記者會進行鏡開儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，今（24）日正式營運，以津輕三味線表演拉開序幕。新竹市長林智堅出席開幕典禮時，除了開箱獲米其林必比登推薦的美食、著名紀實攝影者潘國正老師的展覽，也表示新竹積極推動文化資產修復，串聯活化古蹟群，讓老建築有了新身份，「一座偉大的城市不在於建築高度，而是其歷史厚度」。

林智堅今日出席開幕記者會，將盛裝清酒的菰樽木蓋用槌子敲開，進行鏡開儀式，並與策展人潘國正老師、時藝多媒體傳播股份有限公司董事長黃文德等人一同開箱「新竹州警務部部長官舍」，欣賞展覽《飛行新竹市─潘國正空中散步攝影展》，132糧倉店經理劉得毅也介紹店內特色餐點。

林智堅指出，公共建設改變需要時間，在他擔任市長時，特別著重於古蹟活化。新竹市不只擁有享譽全球的新竹科學園區，舊城區更有全國密度極高的文化資產，共有71處古蹟、歷史建築，其中有28處就是他任內新增指定的建築。

林智堅表示，新竹這城市之所以偉大，不是因為有高聳建築，而是有很多歷史文化古蹟。新竹州警務部部長官舍未來不只有策展，也能享受米其林廚師料理，接下來也會搭配「步行城市計畫」，連結附近的新竹車站、東城門、新竹州廳等等，串聯活化古蹟群，讓大家能細細品味新竹。

本次展覽主題為「飛行大新竹」，展出不少潘國正老師的空拍作品與珍貴新竹老照片，潘國正老師表示，舊城區是古蹟密集所在地，是非常精美的古城區，也因此讓他拍到許多好照片，不過之前沒有空拍機時，他只能搭直升機飛上空繞新竹，但空中拍攝跟地面完全兩回事，一不小心就會模糊，必須抓緊空檔、調好快門數據，才能擁有完美照片。

黃文德董事長說，新竹州警務部部長官舍的文化美景如同城市中的綠洲，團隊引進在台北獲得必比登推薦的美食，如果米其林開始在新竹評分，他希望132糧倉會是新竹第一間得到評鑑的餐廳，也期許能成為新竹市的驕傲。

文化局長張馨之說明，新竹市府投入3380萬修復新竹州警務部部長官舍，並於2021年完成，現為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今已超過一世紀。建築屬日本軸組式獨棟日式宿舍，除有居住服務性質的和式空間，亦有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，重現古蹟雅致風華。

文化局補充，本次以促參方式委託時藝多媒體傳播股份有限公司營運，採複合式經營，除具有餐飲，也作為竹市導覽重心，展示歷史與文化。引進的132糧倉則由「一號糧倉」主廚王正岳領軍，一號糧倉為日式與當代融合的私廚餐廳，曾連續2年獲米其林必比登推薦。開幕第一季套餐將推出「竹地雞 桔 酸豇豆」等主菜選擇，選用竹北客家培育的優秀雞種，將雞肉蘸桔醬並搭配客家豇豆，顯現出竹地雞的特色與口感。

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