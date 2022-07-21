趙少康轟陳時中向萬華「類道歉」　批：為了選舉「看了噁心」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前到萬華龍山寺參拜祈福，針對過去「萬華破口」爭議致歉。對此，中廣董事長趙少康21日透過臉書發文批評，8000多人因新冠肺炎死亡，疫情被弄的亂七八糟，始終不見他有一絲歉意，如今要選舉，馬上跑到萬華「類道歉」，實在很噁心。

趙少康表示，陳時中參選台北市長首站刻意選在萬華龍山寺，1名投資期貨受害者在陳時中受訪時欲陳情，但話還沒講完就被架走，陳時中毫無反應，對照手上拿著「以民為先」墨寶，再次證明他為選舉而選舉的心態，完全無視民眾感受。

趙少康表示，陳時中擔任防疫指揮官時，面對萬華是防疫破口、3+11會議紀錄、疫苗購買進度甚至是採購快篩過程，態度是堅持不公布、不承認、不道歉。對於記者提問，不是刻意跳過去，就是反控「粗暴的問題大可不必」。

趙少康指出，陳時中態度高傲，新冠肺炎疫情也被他弄得亂七八糟，8000多人因而死亡，卻不見陳時中有一絲愧疚或歉意。年底逢九合一大選，陳時中馬上跑到萬華「類道歉」，看了實在很噁心。

趙少康說，他早就勸陳時中若要選舉，應早點辭去指揮官職位，但他貪戀光環跟聲量，最後倉促閃辭，疫情還未搞定又面臨選舉，陳時中說「責任來，我就扛」，令人懷疑所謂責任到底是什麼？是醫療專業還是選舉專業？

趙少康表示，陳時中才辭去指揮官，不只新書、定裝照，連輔選團隊及每日行程都已經搞定，顯然很早就開始準備，陳時中無心為民眾把關生命安全，也代表他根本無心守護台北市。

趙少康認為，陳時中所謂的「以民為先」根本是「以英為先」、「以己為先」，只在意蔡英文選舉布局跟自身政治行情，無視市井小民。政治人物的高度，展現在面對不同意見與反對者的方式跟智慧，陳時中這樣的人實在不配讓台北市民託付。