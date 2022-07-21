蔣萬安被捏造攻擊王必勝外遇　黃子哲點名側翼：好好重新做人





▲疫情指揮中心新任指揮官王必勝。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

一篇來自疑似綠營側翼粉專的貼文指出，蔣萬安批評指揮中心指揮官王必勝有小三「德不配位」，並製圖攻擊蔣的出身。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲今（21）日表示，這根本無中生有，蔣萬安從未對王必勝發表任何評論，呼籲側翼好好重新做人。

黃子哲在臉書上指出點名「峰狂打臉94爽」、「查理碎碎唸」粉專，竟不約而同指控，蔣萬安說王必勝有小三「德不配位」。但事實上，蔣萬安根本沒說過這句話，甚至沒有對王必勝接任防疫指揮官一事發表過評論。這種無中生有、惡意造謠，完全是公然製造假消息的奧步，然後還藉此假消息做進一步的人身攻擊，簡直是可惡至極。

黃子哲說，「峰狂打臉94爽」挺綠打藍的立場鮮明，宛如民進黨的側翼。而粉專「查理碎碎唸」是由蔡英文總統所創設「想想論壇」的專欄作家吳傳立經營。難道這幕後的黑手就是蔡英文總統？莫非蔡英文力挺陳時中選台北市長的起手式，就是叫旗下的網軍當打手、對蔣萬安發動這種低級又卑劣的惡意攻擊？「網軍頭子蔡總統應該出來說清楚講明白」。

黃子哲說，奉勸兩個粉專盡快更正或撤文並道歉，否則就等著面對法律責任。回頭是岸，好好重新做人，別再當塔綠班的「英爪」。

▲黃子哲踢爆立場鮮明的綠營側翼粉專公然造假、污衊。（圖／翻攝自臉書）