他讚何志偉展現民代「傾聽」態度　籲陳時中多學習放下身段

▲「龍山寺陳情男」21日再現身陳時中行程。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日在龍山寺受訪時，遭一名男子大聲質問，員警見狀把該男架離，沒想到他21日又現身陳時中參拜大龍峒保安宮行程，並向媒體吐苦水，而民進黨立委何志偉則在現場親與男子溝通，了解對方欲陳情內容。對此，媒體人羅旺哲稱讚何志偉展現民代該有的態度，並籲陳時中多跟何學習怎麼放下身段，而非冷眼旁觀。

陳時中20日在龍山寺內接受媒體聯訪，透露廟方給他「以民為先」的字帖來期許他；陳也強調，這是他應該的，施政必然以民為先。但當陳時中講完此話不久，突遭一名男子大聲質問，陳以台語回應「一個一個來」，只是男子難掩情緒，繼續說「你願意保護台北市民的財產嗎？」「台灣的金融業、台灣的期貨業是個詐騙集團，作假帳...」男子話還沒說完，就被萬華警分局架離現場。

綠營支持者質疑該名男子來歷；網紅「四叉貓」劉宇起底該男姓陳，要抗議的是發生在2018年的「0206選擇權金融事件」，並指控該男是台北市長柯文哲及國民黨台北市長參選人蔣萬安的支持者。

經過一天議題發酵，男子再次現身陳時中參拜行程，立刻受到媒體包圍採訪，男子也吐苦水，並痛罵「有沒有是非對錯的觀念？」而以陳時中競總副主委兼分區總督導身分陪同陳時中出席的何志偉，現場與男子對話，了解對方欲陳情內容。事後何志偉說，身為民代，傾聽非常重要；陳情是民眾的權利，我們的工作就是釐清民眾陳情內容跟完成民眾託付。

對此，在現場目擊此況的羅旺哲，透過臉書粉專表示，昨天被架離的民眾今天再度現身，立刻引起綠營支持者一陣叫囂，但在地立委何志偉隨後來到該男旁邊，了解男子想法。羅旺哲說，「放低姿態，傾聽意見，這才是一位民意代表的該有的態度。陳時中應該要多跟何志偉學習，怎麼放下身段，跟民眾溝通，而不是冷眼旁觀批評的民意。」

▼何志偉21日親自與抗議男子溝通後。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）