烏俄開戰近5月！CIA估「1.5萬俄軍陣亡」　澤倫斯基批歐盟制裁不夠

▲今年5月，烏軍搬運陣亡俄兵遺體，暫存冷凍火車貨櫃，等待送回故土。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

烏俄戰爭爆發近5個月，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日引述情報機構最新估算，俄軍至少1.5萬人喪生、約4.5萬人受傷，可說是相當重大的損失，「烏克蘭人也承受了相同的痛苦，可能比這少一點，但你們知道的，仍是重大的傷亡。」與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基也直指，歐盟對俄最新制裁遠遠不夠。

伯恩斯前往科羅拉多州，出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時提到，俄軍目前依然集中在烏東頓巴斯地區，這表明他們從戰爭初期的失敗記取慘痛教訓。儘管莫斯科的軍隊目前已佔領約1/5烏克蘭國土，但這些進展付出巨大代價，「某種意義上而言，俄軍正在做的是，退回一個更舒適的戰爭方式，利用他們的優勢及長程火力，擊退並且有效摧毀烏克蘭目標，彌補他們仍在經歷的人力弱點。」

由於美國向烏克蘭提供大量情報，協助指導戰場決策，令人質疑CIA及五角大廈是否應該擔心俄軍滲透。但是，伯恩斯似乎淡化了類似擔憂，「我們有自信認為，我們建立的夥伴關係是有效的。我們正與烏克蘭軍方及領導高層分享相當大量的情報，而他們也非常有效地利用這些情報。」

▲俄羅斯對於軍方死傷人數諱莫如深。（圖／路透）



《路透社》指出，即使在承平時期，俄羅斯也把軍方死亡人數列為國家機密，這次戰爭期間，更是未能頻繁更新死傷人數，僅在3月25日宣布1351名官兵陣亡。而基輔6月表示，每天都有1-200名烏克蘭士兵戰死。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）20日表示，俄軍在烏克蘭的「任務」如今已經超越頓巴斯地區，被認為是迄今最明確承認「俄軍已擴大戰爭目標」的言論。

烏克蘭總統澤倫斯基近期展開大規模內部清洗，因為這些政府官員未能根除俄國間諜，還犯下至少數十起叛國罪案件。他20日也說，歐盟目前正在敲定的第七輪對俄制裁還不夠，「我坦白地告訴我的夥伴們，這是不夠的。俄羅斯必須為戰爭付出更高得多的代價，才會被迫尋求和平。」