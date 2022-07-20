歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

▲歐盟希望成員國減少天然氣需求量，避免被俄羅斯勒索。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天敦促歐盟各國，在今後數月將天然氣需求量減少15%，以確保冬天有足夠存量，並擊敗俄羅斯的「勒索」。

歐盟執委會宣布這項緊急計畫時，也要求會員國賦與布魯塞爾當局特別權力，在俄國一旦切斷對歐洲的天然氣供應時，能夠實施強制能源配給措施。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）告訴記者：「俄國在勒索我們。俄國把能源當成武器，因此一旦俄國不論是局部大幅減少供氣或完全切斷供氣，歐洲都必須作好準備。」

歐洲現正趕在冬天以前填充天然氣儲槽，並建立供應緩衝儲備，以免莫斯科當局為報復歐盟在俄烏戰爭中支持烏克蘭進一步限制供應。目前已有十餘個歐盟國家遭俄國減少供氣，而且歐盟官員認為俄國有可能全面停止供氣。

歐盟執委會今天提議所有歐盟國家，自願遵守自8月至明年3月減少天然氣使用量15%的目標。比較基準是2016至2021年間相同時期的使用量。一旦供應吃緊時，歐盟當局將可強制實施這項目標。

▲歐盟執行委員會（EU Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）



歐盟執委會指出，儘管俄國供氣量減少，而且數月來價格飆漲，目前歐盟國家整體天然氣需求只減少了5%。

因歐盟國家仍大致主導各自的能源政策，這項方案仍需獲得多數國家批准。歐盟外交人員預定22日開會討論此事，目標是於26日各國能源部長舉行緊急會議時通過。

部分國家對這項目標提出反對意見，認為各國的能源應急計畫不需由歐盟總部推動。

波蘭氣候部長莫斯可娃（Anna Moskwa）上週表示：「我們反對實施強制（天然氣）減量目標。」俄國4月中斷供應波蘭天然氣後，波蘭已將天然氣儲備量填充至98%。

但歐盟官員表示，重要的是現在就應採取行動，而不是等到俄國真的中斷供應才來應對。

其中一名官員表示：「我們相信可能會發生全面中斷情況，而且如果我們不採取行動，讓自己易於受到中斷影響，尤其可能發生這樣的情況。如果我們繼續等待，中斷的代價將會變得更高，也意味我們將『依俄羅斯的旋律起舞』。」

據估計，若歐盟各國未能作好準備，當俄國全面中斷天然氣供應，再加上寒冬影響，歐盟平均國內生產毛額（GDP）將會下滑0.9至1.5%。

俄國「北溪1號」（Nord Stream 1）天然氣管線進行一年一度的保養後，預定明天重新開始向德國供應天然氣。

歐盟各國一直擔憂「北溪1號」天然氣管線不會恢復供應，這將加劇已造成消費者帳單飆漲的天然氣危機。相關消息來源告訴路透社，管線可能繼續供應，但將會低於滿載的供應量。

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