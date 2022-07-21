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援烏海馬斯將達20套！　美國防部：不提供80公里以上遠距火砲

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov） 

▲海馬斯抵烏後，多次傳出捷報。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國援烏的海馬斯多管火箭（HIMARS）在烏東和烏南取得耀眼戰果，美國和盟國先前承諾將提供20套，目前12套已轉交，新一批軍援將再提供4套，並且附上彈藥。雖然海馬斯打擊範圍可超過250公里，但五角大廈明確表態，現階段不會提供射程80公里以上的火砲給烏克蘭。

美國參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）共同出席記者會，奧斯汀表示本周美國將將宣布對烏克蘭的一項新的軍事援助計劃，其中包括4套海馬斯多管火箭系統。總計美國提供給烏克蘭的海馬斯將達到16套，這次援助計劃中，還包括用於多管火箭、射程80公里的火箭彈藥一同轉交。

麥利表示盟國也將提供同款武器給烏克蘭，以達到總數20套的目標，但他並未說明哪些國家會提供。

當被問到美國是否會提供長程武器給烏克蘭，例如射程約140英里（約230公里）的陸軍戰術飛彈系統，奧斯汀和麥利皆表示「不排除」，只是現階段提供的系統已經運作得相當良好。

麥利表示提供給烏克蘭的海馬斯火箭射程為80公里，距離已足夠長，對烏軍打擊目標也非常有效，但美方目前沒有提供射程超過此距離彈藥的計畫。

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關鍵字：

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