▲美國將加碼提供4套海馬斯火箭給烏克蘭,總數達到16套。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

記者林彥臣/綜合報導

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)以視訊方式召開拉姆施泰(Ramstein)模式會議,也就是北約多國軍援烏克蘭「第四次會議」開幕式上表示,將會再提供4套海馬斯多管火箭(HIMARS)給烏克蘭。

奧斯汀表示,本周美國將宣布對烏克蘭的一項新的軍事援助計劃,其中包括4套海馬斯多管火箭系統。

總計美國提供給烏克蘭的海馬斯將達到16套,這次援助計劃中,還包括用於多管火箭的彈藥。

烏克蘭總統澤倫斯基先前就表示,烏軍現在能夠對俄國造成重大損失。其他烏國官員也表示,西方武器發揮200%的作用,正在改變戰場平衡。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完