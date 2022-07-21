烏克蘭「超模冠軍」定居台灣還攻佔表特板　網友一見戀愛：天使啊

▲烏克蘭版《超級名模生死鬥》冠軍潘愛琳（Alina Panyuta）在台灣定居2年，還在PTT表特板引發熱議。（圖／翻攝自／instagram／alina_paniuta，下同）

記者林彥臣／綜合報導

選秀節目《超級名模生死鬥》烏克蘭區2015年的冠軍潘愛琳（Alina Panyuta，舊名潘旎雅），已在台灣定居將近2年的時間，日前還攻佔PTT表特板（Beauty），引發網友的熱烈討論，甚至有網友大讚潘愛琳的容顏，簡直是天使。

潘愛琳身高181公分、體重55公斤，星座天秤座，興趣是爬山、瑜珈、跑步、跳舞、學中文。

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本站曾經報導，潘愛琳16歲時在電視上看見《超級名模生死鬥》徵選，在家人支持下，以素人之姿挑戰，在敗部復活機會中脫穎而出，奪下2015年的冠軍，17歲時毅然展開跨國模特兒生涯，從工作中贏得成就感。

潘愛琳的工作足跡遍及歐洲與亞洲，曾去過北京與香港工作，但是對當地的生活不適應，2019年底轉來台灣意外合拍，讓她中斷每3個月就換一處工作的想法，2020年二度來台工作，決定在台灣長住。

網友在PTT表特板上的討論則表示，「天使啊....」、「超頂model」、「美到令人倒吸一口氣」、「推，希望能認識」、「烏克蘭是天堂吧，真的好正」。

▲潘愛琳是Divchata Power募資平台的發起人之一。（圖／翻攝自／instagram／alina_paniuta）



自從俄羅斯侵略烏克蘭以後，潘愛琳也十分關心在祖國受難的同胞，在台灣與另外6位烏克蘭女孩，成立Divchata Power（Divchata是烏克蘭文「女孩們」的意思）的募資平台，提供在戰火中，亟需救援物資的烏克蘭婦女與孩子們。

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