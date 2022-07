俄羅斯猛攻烏東和烏南　外長稱目標不再只是頓巴斯

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。(圖/路透社)

文/中央社

俄羅斯持續對烏克蘭東部和南部進行砲轟和飛彈攻擊;俄國外長拉夫羅夫揚言,莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部的頓巴斯地區。

●拉夫羅夫:俄羅斯在烏克蘭目標不再限於頓巴斯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示,莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部,並宣稱是西方供應武器給烏克蘭改變了克里姆林宮的盤算。

據俄羅斯新聞社(RIA Novosti)報導,拉夫羅夫稱,莫斯科在烏克蘭「特別軍事行動」的地理目標不再限於東部頓巴斯地區(Donbas),還包括其他一些地區。

拉夫羅夫稱,西方向基輔供應武器,包括美國製造的海馬士多管火箭系統(HIMARS),迫使莫斯科檢討其計劃。他說,若西方繼續向烏克蘭「灌輸」武器,俄羅斯的「地理目標將從現有這條線移動得更遠」。

● 俄羅斯攻擊烏東和烏南 烏軍猛轟俄軍重要補給橋梁

烏克蘭東部和南部繼續遭到俄羅斯砲轟和飛彈攻擊。在克拉莫托斯克市(Kramatorsk),俄軍砲擊造成1人死亡。黑海沿岸的敖德薩(Odessa)則被7枚巡弋飛彈攻擊,至少6人受傷。

法新社記者稱,位在頓巴斯地區的克拉莫托斯克市一棟4層樓住宅建築遭俄軍砲火擊中,一名男子頭部流血躺在地上,隨後被救難人員帶走。

基輔方面表示,在南部濱臨黑海的敖德薩地區,俄軍一連發射7枚巡弋飛彈攻擊,造成至少6人受傷,包括一名兒童。

▲烏克蘭認為必須在冬季前打贏戰爭。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)



● 烏克蘭總統幕僚長:須在冬季前打贏戰爭

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)19日說,烏克蘭必須在冬季前贏得與俄羅斯的戰爭,以防俄羅斯長期作戰。

法新社報導,葉爾馬克告訴烏克蘭「新時代」(Novoye Vremya)週刊:「對我們而言,非常重要的是不要讓戰爭延長至冬季。冬季過後,俄羅斯將有更多時間攻城掠地,戰況肯定變得更加艱困。對我們來說,重要的是不要給他們這種可能性。」

他重申基輔當局的觀點,認為西方盟國應該供應更多武器,並說他現在指望美國做出的承諾,提供他們數十億美元武器與經濟支持。

● 烏克蘭州長抓內鬼 指認通俄間諜可獲賞金3000元

在俄羅斯火箭彈持續攻擊下,烏克蘭南部尼古拉耶夫州(Mykolaiv)的州長19日承諾,民眾若協助指認與俄羅斯勾結的人員,將獲得100美元(約新台幣3000元)的賞金。

法新社報導,尼古拉耶夫州州長維塔利.金(Vitaliy Kim)將提供酬金以交換「向占領者(指俄軍)洩漏烏克蘭部隊部署地點」,或協助俄軍定位潛在目標的通敵人員資訊。

他在通訊軟體Telegram的帳號寫道:「仔細驗證、確認所舉報的情報後,你將獲得獎金100美元。」

▲普丁表示將會履行供應天然氣的所有義務。(圖/路透)



● 普丁稱俄天然氣公司將履行義務 譏西方依賴綠能

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)表示,俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)將「全力」履行所有義務,並嘲笑西方國家仰賴綠色能源。

路透社報導,普丁19日在伊朗首都德黑蘭會晤伊朗和土耳其領袖後對記者說:「俄羅斯天然氣工業公司已經、正在,也將會全力履行其所有義務。」

他還說,俄羅斯天然氣工業公司不應為天然氣輸送量下降負責,包括基輔當局關閉一條經烏克蘭到歐洲的線路。

普丁在德黑蘭發表談話時,嘲諷西方尋求減少對化石燃料的依賴並轉向綠色能源。

● 普丁籲撤銷俄穀物出口限制 以改善國際糧食市場

俄羅斯總統普丁19日說,西方國家必須取消對俄國穀物的出口限制。 法新社報導,普丁在伊朗首都德黑蘭會晤伊朗和土耳其總統後,舉行記者會表示:「我們將提供烏克蘭穀物出口的便利性,但前提是取消與俄羅斯穀物出口空運相關的所有限制。」

俄羅斯軍事入侵烏克蘭,嚴重打擊這個全世界數一數二小麥等穀物出口國的出貨作業,掀起全球糧食短缺的隱憂。

