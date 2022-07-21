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俄羅斯猛攻烏東和烏南　外長稱目標不再只是頓巴斯

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社） 

文／中央社

俄羅斯持續對烏克蘭東部和南部進行砲轟和飛彈攻擊；俄國外長拉夫羅夫揚言，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部的頓巴斯地區。

●拉夫羅夫：俄羅斯在烏克蘭目標不再限於頓巴斯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部，並宣稱是西方供應武器給烏克蘭改變了克里姆林宮的盤算。

據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，拉夫羅夫稱，莫斯科在烏克蘭「特別軍事行動」的地理目標不再限於東部頓巴斯地區（Donbas），還包括其他一些地區。

拉夫羅夫稱，西方向基輔供應武器，包括美國製造的海馬士多管火箭系統（HIMARS），迫使莫斯科檢討其計劃。他說，若西方繼續向烏克蘭「灌輸」武器，俄羅斯的「地理目標將從現有這條線移動得更遠」。

● 俄羅斯攻擊烏東和烏南 烏軍猛轟俄軍重要補給橋梁

烏克蘭東部和南部繼續遭到俄羅斯砲轟和飛彈攻擊。在克拉莫托斯克市（Kramatorsk），俄軍砲擊造成1人死亡。黑海沿岸的敖德薩（Odessa）則被7枚巡弋飛彈攻擊，至少6人受傷。

法新社記者稱，位在頓巴斯地區的克拉莫托斯克市一棟4層樓住宅建築遭俄軍砲火擊中，一名男子頭部流血躺在地上，隨後被救難人員帶走。

基輔方面表示，在南部濱臨黑海的敖德薩地區，俄軍一連發射7枚巡弋飛彈攻擊，造成至少6人受傷，包括一名兒童。

▲▼烏克蘭反駁俄軍聲稱，海馬斯多管火箭遭到摧毀。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

▲烏克蘭認為必須在冬季前打贏戰爭。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

● 烏克蘭總統幕僚長：須在冬季前打贏戰爭

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）19日說，烏克蘭必須在冬季前贏得與俄羅斯的戰爭，以防俄羅斯長期作戰。

法新社報導，葉爾馬克告訴烏克蘭「新時代」（Novoye Vremya）週刊：「對我們而言，非常重要的是不要讓戰爭延長至冬季。冬季過後，俄羅斯將有更多時間攻城掠地，戰況肯定變得更加艱困。對我們來說，重要的是不要給他們這種可能性。」

他重申基輔當局的觀點，認為西方盟國應該供應更多武器，並說他現在指望美國做出的承諾，提供他們數十億美元武器與經濟支持。

● 烏克蘭州長抓內鬼 指認通俄間諜可獲賞金3000元

在俄羅斯火箭彈持續攻擊下，烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的州長19日承諾，民眾若協助指認與俄羅斯勾結的人員，將獲得100美元（約新台幣3000元）的賞金。

法新社報導，尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）將提供酬金以交換「向占領者（指俄軍）洩漏烏克蘭部隊部署地點」，或協助俄軍定位潛在目標的通敵人員資訊。

他在通訊軟體Telegram的帳號寫道：「仔細驗證、確認所舉報的情報後，你將獲得獎金100美元。」

▲▼ 天然氣,歐洲,俄羅斯。（圖／路透）

▲普丁表示將會履行供應天然氣的所有義務。（圖／路透）

● 普丁稱俄天然氣公司將履行義務 譏西方依賴綠能

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將「全力」履行所有義務，並嘲笑西方國家仰賴綠色能源。

路透社報導，普丁19日在伊朗首都德黑蘭會晤伊朗和土耳其領袖後對記者說：「俄羅斯天然氣工業公司已經、正在，也將會全力履行其所有義務。」

他還說，俄羅斯天然氣工業公司不應為天然氣輸送量下降負責，包括基輔當局關閉一條經烏克蘭到歐洲的線路。

普丁在德黑蘭發表談話時，嘲諷西方尋求減少對化石燃料的依賴並轉向綠色能源。

● 普丁籲撤銷俄穀物出口限制 以改善國際糧食市場

俄羅斯總統普丁19日說，西方國家必須取消對俄國穀物的出口限制。 法新社報導，普丁在伊朗首都德黑蘭會晤伊朗和土耳其總統後，舉行記者會表示：「我們將提供烏克蘭穀物出口的便利性，但前提是取消與俄羅斯穀物出口空運相關的所有限制。」

俄羅斯軍事入侵烏克蘭，嚴重打擊這個全世界數一數二小麥等穀物出口國的出貨作業，掀起全球糧食短缺的隱憂。

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