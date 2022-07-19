雞蛋缺翻了「每天少100萬顆以上」！　明起批發價漲2元

▲台北市蛋商公會表示，每天估缺了100萬顆蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

雞蛋愈缺愈多了，台北市蛋商公會今（19日）表示，明起產地價將從40.5元漲至42.5元，批發價50元變52元，主要是老雞太多，蛋農原想趁雞蛋需求量較少的夏季換羽，沒想到國旅大爆發，造成蛋的需求量暴增，目前粗估一天缺口達100萬顆。

台北市蛋商公會理事長高傳謨指出，國內每天雞蛋需求要有11至12萬箱（每箱200顆），現在市面上都調不到蛋，少說缺了5000箱，約100萬顆，最重要的是飼料漲價，雞農養老雞不划算，因此趁淡季進行換羽，但沒想到雞蛋銷售量增加，造成嚴重缺蛋情況。

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高傳謨提到，關鍵是國旅大爆發，政府也有補助，風景區如花蓮全中運、台東熱汽球等，加上疫情趨緩民眾都往外跑，尤其宜花東跟高屏的雞蛋銷售量暴增。

高傳謨指出，這種情況也不是一、兩天造成，雞農換羽和淘汰老雞速度增加，這一、兩週整個產量大減，換羽時間通常落在1個月至2個月間，因此預估數量回穩至少要再等上1個月。

根據主計總處公布的6月消費者物價指數（CPI），17項重要民生物資CPI年增率來到5.39%，是2014年11月以來新高外，其中，雞蛋更是直接飆漲了33.57%，創下3年半來新高。