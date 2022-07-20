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社會 社會焦點 保障人權

神鬼閨蜜剝皮手法曝！她被列頭號肥羊　名作家遺孀也挨詐2千萬

記者黃哲民／台北報導

廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，遭名媛閨蜜朱立安以投資之名騙走約5000萬元，何莎提告揭發，台北地檢署查出朱女虛設境外紙上公司、搭建海市蜃樓，以謊言編造基金獲利良好假象，長達數年製造美麗虛幻泡沫，不法獲利逾3.7億元，使40多位被害人蒙受重大損失，其中14人提告，今依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴朱女等3嫌，建請從重量刑，台北地院今分案後召開接押庭，裁定在押的朱女交保2000萬元，並限制住居與限制出境、出海。

▲▼詐騙林百里妻等40餘人，得手3.7億，名媛朱立安走上囚車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詐騙林百里妻等40餘人，得手3.7億，名媛朱立安走上囚車。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方以朱女涉犯重罪、有逃亡之虞，且勾串滅證動機極為強烈，加上仍有共犯未到案，請求繼續羈押，朱女的律師表示對於繼續羈押朱女沒意見，僅請求解除禁見，以免影響朱女的辯護權益，不料法官認為朱女雖有羈押理由，但無羈押必要，當庭諭知高額交保，朱女和律師表明今天拿不出保釋金。

法官指出，考量本案被害人受害金額極高，朱女的律師所提交保100多萬元到500萬元的金額，「本院不能接受」，法官諭令朱女今天先還押台北女子看守所，給她一周時間設法籌錢，逾期則繼續羈押，若朱女之後能提出足額保釋金，可具狀聲請交保，法官並採納律師請求，讓朱女羈押期間不必禁見。

起訴指出，朱女（60歲）從2015年到2018年，分別設立薩摩亞籍、賽席爾籍、安奎拉籍與紐西蘭籍境外公司，多半是紙上公司，朱女還從2014年起擔任香港華亞證券董事兼台灣地區聯絡人，並與華亞證券業務黃彥中從2013年11月起，擅自在台灣銷售未經核准或申報、由華亞證券管理的「AXIS全球戰略創新高收益基金」等基金。

期間朱女經朋友介紹認識何莎，得知她是林百里妻子、持有廣達集團高額股份、財力頗豐，因而不斷找機會親近、對何莎噓寒問暖，離婚單身的朱女常打扮得珠光寶氣、搭名車出入時尚派對、結識政商名流，又自稱具備理財投資專業，何莎信任朱女、視為閨蜜，並聽信朱女保證，2014年底匯款人民幣420萬元，申購一批AXIS基金。

朱女吹噓AXIS基金投資項目為房地產租金，收益穩定，年息8.4%、每半年配息4.2%，保本幾乎無風險，3年可贖回，朱女和黃男把同一套說詞用來招攬其他名流貴婦投資，至2015年6月間，藉此吸金達台幣1.1億餘元。

不過此時AXIS基金，仍為在逃共犯白嘉輝的公司所有，朱女和黃男僅靠推銷的業績抽佣，後因白男於2015年8月間開始行蹤飄忽、公司運作有異，華亞證券拒絕再擔任基金管理人，朱女趁隙偽造文件，用境外紙上公司接管AXIS基金在台業務，還設立OBU帳戶收受金流，以境外公司或外國人在台開設的銀行帳戶外觀，規避查緝。

朱女和黃男從2016年起，用同一檔AXIS基金外加一檔「VCH高收益機會基金」，繼續在台灣非法銷售境外基金，女子鄭秀英加入推銷抽佣，不同於前階段，此時吸金所得由朱女主導，讓黃男、鄭女各抽佣6%、7%，至2020年間共吸金逾3.7億元，包含何莎第2次申購基金所付的100萬美元。

朱女吸金所得除用於支應前幾批投資人的利息、贖回款，其餘用於私人投資，但2020年出現資金缺口，開始拖延付息，最後因拒絕投資人贖回而露出破綻，何莎等人發現朱女的騙局，憤而提告揭發，但起初因OBU帳戶資料難以取得，加上朱女一再否認犯罪，歷經4位檢察官努力追查都未能突破。

北檢檢察官王如玉是本案第5任偵辦檢察官，正逢國內洗錢防制法規修正、金融機構防制洗錢的意識提升，願意配合提供開戶與金流資料，王如玉指揮刑事局偵七隊幹員逐筆核對，終於揪出藏身一堆英文帳戶之後的朱女，今年（2022年）5月24日搜索朱女住處，將她約談到案後聲押禁見獲准。

朱女眼見檢警蒐證完整，改口認錯，供稱「錢都是我拿走的」，但個人投資失利賠光，沒錢了。檢方認定朱女刻意結識財力不斐的被害人，虛設境外紙上公司、搭建海市蜃樓，以謊言編造基金獲利良好假象，長達數年製造美麗虛幻泡沫，使40多位被害人蒙受重大損失，其中14人提告，今依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴朱女等3嫌，建請從重量刑。

據悉，不提告的被害人多為朱女的親友，包括阿姨、乾媽等至親，而40多位被害人損失金額最高約台幣6000萬元，最少的為台幣30萬元，已故作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗，也被騙2000萬元。

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