惡煞討85萬賭債爆打介紹人！他滿身血被丟包不提告　警速逮5人

記者戴上容／新北報導

20歲龔男在中間人陳男介紹下，讓「友人」參加網路賭場，未料這名友人落跑並積欠85萬元，龔男氣炸，今凌晨0時許，派4人在五股中興路將介紹人陳男毒打一頓並押上車，5人洩憤後見陳男傷勢頗重，於是將他丟包在新莊某醫院；警方獲報後到場現場未見陳男，但現場種種跡象都顯示案情不單純，在2小時追緝下，將犯嫌5人追查到案，依妨害秩序及妨害自由案移送法辦；不過，陳男卻不提告對龔男等5人提告。

▲中間人陳男介紹「友人」參加龔男網路賭場，未料友人落跑並積欠85萬元，龔男氣炸派4人將陳男毒打一頓並押上車，紅圈處為遭打陳男。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，受害者20歲陳男日前曾介紹朋友參加龔男經營的網路賭場，但那位友人卻跑路並積欠85萬元，龔男氣炸，今天上午0時打了通電話給陳男，要他把事情交代清楚，怎麼會介紹這種爛朋友！叫陳男到三重商討債務如何處理。

接到電話的陳男當時騎著機車，人在五股中興路，因為對方語氣很凶狠，因此報警求助，正當他騎到半路，還在納悶那通電話之餘，龔男3車5人卻突然從衝出，嚇得陳男摔車，對方一陣棍棒伺候，隨後將陳男帶上車，後來見陳男滿是鮮血，害怕出大事，於是將陳男丟包在新莊聯合醫院治療並逃逸。

警方接到報案電話，經定位確認是在五股有人求救、隨即關機，到達後發現一部重機車倒在地上，車內證件為20歲陳男，另查詢報案電話也是陳男所持有，因此立即展開追查。

▲警方尋獲犯嫌等人。（圖／記者戴上容翻攝）

後來警方又再獲報，陳男被丟包在醫院治療，原因是自摔車禍及傷害等故受有頭、手、大腿擦挫及撕裂傷，無生命危險，治療後出院帶返製作筆錄，並表示不願提告。然而，經警方比對相關證據確認犯罪事實無誤，因此依序將5名犯嫌從全數五股、新莊、中和追緝到案，訊後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢偵辦。

▲作案用具。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 龔男等人遭移送 。（圖／記者戴上容翻攝）