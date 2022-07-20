瘋狂外送員逆衝台74！目擊駕駛狂按喇叭　驚喊：駕照燒掉算了

記者許權毅／台中報導

誤闖？台74快速道路昨(19)日有一名騎士「逆向衝上匝道」，目擊駕駛正排隊下交流道，不料疑似是外送員的騎士穿著雨衣逆向往上騎，嚇得駕駛趕緊按喇叭提醒，不過騎士並沒有停下，依舊往快速道路騎去。霧峰警方表示，到場後並無找到該騎士，因屬交通違規案件，若有民眾檢舉將依規定追查舉發。

▲台74線19日有一名疑似外送員的騎士逆向騎上，目擊駕駛嚇壞。（圖／民眾提供）



事發在19日下午15時17分，台中一名蕭姓駕駛行駛在台74線30k處大里一交流道時，突然有名騎士身穿黃色雨衣從他右側呼嘯而過，腳踏墊與機車後方則擺放著橘白色箱子，直接逆向騎往快速道路，嚇得蕭姓駕駛連按3聲喇叭直呼「好歹也別逆向上74號吧？大家都有家庭要養，駕照燒掉算了」。

▲目擊駕駛表示，該路段為台74線大里一交流道出口處。（圖／民眾提供）



台中霧峰警方表示，警方獲報後約5到10分鐘抵達現場，經查找已經沒有看到該名騎士，初步研判騎士應該是在某處又從匝道離開。警方表示，因屬於交通違規事件，目前尚未接獲民眾檢舉，若有民眾檢舉將依規定追查，若經查證屬實，警方將依法舉發。

▲騎士一路逆向往台74線騎去，警方獲報趕抵現場後已無發現該名騎士。（圖／民眾提供）