獨／風帆課師生落水前身影曝　蓮池潭溺斃9歲童是國小網球選手

記者賴文萱、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄蓮池潭今（20）日下午發生落水意外，王姓9歲男童是高雄某所國小的網球選手，今午後與風帆船蔡姓教練上一對一課程，結果疑似船隻翻覆，2人都掉落潭中，王童救起時無呼吸心跳，稍早宣告不治，而同行蔡姓教練目前仍失蹤，持續搜救中。稍早，師生2人今在蓮池潭上課落水前的身影曝光。

▲風帆課師生最後身影曝！蓮池潭溺斃9歲童身分曝，是國小網球選手。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，9歲王姓男童為高雄某所國小的網球選手，也曾經代表學校參加機器人大賽，今午1點左右，由爸爸帶到蓮池潭跟蔡姓教練進行一對一風帆船課程。從曝光的最後畫面可見，當時蓮池潭看似平靜，師生2人也持續進行著課程，沒想到不久後竟因船隻疑似失去平衡意外翻覆，導致男童與教練雙雙落水。

原先風帆船課程預計2至3小時，附近進行施工的工人發現有小朋友在水面浮沉，緊急報案。消防局出動12車33人3艇前往搶救，孩童被救起時無呼吸心跳，經119急救送海總，但被發現時身上並沒有穿救生衣，稍早宣告不治，警消現在持續全力搜救蔡姓教練。

該名蔡姓教練擁有39年帆船資歷，為中華民國帆船協會國家級教練，過去不僅獲獎無數，更曾擔任全運會高雄市帆船代表隊男子組的帶隊教練，也在國小、大學擔任指導教練，不料，竟在蓮池潭上課時發生意外。

▲▼高雄蓮池潭傳溺水意外。（圖／記者吳世龍攝）