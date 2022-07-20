南消二大隊進行消防搶救訓練　企業自主消防堪稱典範

▲台南市消防局第二大隊官田分隊，20日上午結合工豐企業股份有限公司，辦理自主防災演練，消防局長李明峯（左）頒感謝狀撼謝董事長胡正德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊官田分隊，20日上午結合工豐企業股份有限公司，辦理自主防災演練，並號召企業員工加入義消，學習消防專業知識，藉由場所自身防護能力來應變突發火災狀況，以期第一時間有效抑制火災，迅速滅火於無形，達到公共安全。

工豐企業董事長胡正德，目前擔任台南市消防局第二大隊消友會處長兼義消大隊顧問，先前亦長期擔任義消二大隊副團長，熱心社會公益及積極從事地方事務，該公司目前生產各式客製化螺絲起子，廠房面積5000坪，員工220人，產品客戶遍及全球，胡董事長平日非常照顧員工，員工福利佳，近來編列經費提供員工健檢，一名員工發現心臟血管梗塞問題而事先作處理，拯救了生命。

此外，胡董事長十分挺消防人員，對本身工廠消防設備亦特別重視，除依法設置各項設備外，另外，亦增加滅火乾砂、室外消防栓，增設一具輔助消防幫浦，消防幫浦呼水槽使用白鐵製造以防止生锈導致故障，消防滅火設備另增設多國語言操作說明，以利外籍勞工使用…等，可說十分周延。此外，員工亦時常加強演練自主應變，近期將規劃員工消防栓射水滅火比賽，績優者並頒發獎勵金，藉以提昇員工救災技能，另對於廠內工安人員要求可燃物的存放安全及避難逃生通道暢通也非常重視，真可謂企業消防典範。

二大隊大隊長丁春能表示，這次企業義消招募獲得工豐企業董事長胡正德支持，讓6名企業員工加入義消行列，不但對員工有人身保障（包括保險、互助金、子女獎學金等），並對於工作環境及經驗，會有更有進一步的防救災能力。他鼓勵企業主讓員工成為義消，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，真可謂是利己又可助人，讓場所安全更有保障是目前消防局重點工作之一。另外，目前警消人力尚不足，亦可協助警消同仁執行各項勤業務，共同保衛地方，為社會貢獻力量。

董事長胡正德表示，企業社會責任已是檢視企業經營成功與否的主流意識，以積極具體行動救人，就是盡到企業社會責任的方式。依歷年案例顯示，該公司曾經發生兩件災害事故，因員工初期應變得宜，真的能夠大幅減少災害損失。

消防局局長李明峯表示，「警力有限，民力無窮」，對於義消新進人員提供各式災害預防、災害搶救等專業技能。鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，就是為確保民眾安全。若企業不幸發生火災時，也能第一時間壓制災害，將人命財產損失降到最低，亦可協助保護地方安全，貢獻企業一己之力，一舉兩得，為感謝胡處長「挺消防、重消防、勤訓練」，消防局特頒感謝狀，感謝對消防事務之全力支持協助。