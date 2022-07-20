回家了...獨攀馬崙山台鐵員工墜溪谷亡　空勤出動吊掛遺體

▲彰化台鐵員工獨攀馬崙山身亡，20日由空勤吊掛遺體抵達東勢河濱公園。（圖／記者哈勇嘎奧攝）



記者哈勇嘎奧、許權毅／台中報導

彰化台鐵員工粘男獨爬台中馬崙山不幸失足身亡，19日上午由捷克籍山搜達人跑山獸尋獲遺體。20日上午9點10分，台中消防抵達粘男墜落的潭底，固定好遺體後往上移動約3分鐘路程，空勤直升機10點38分完成吊掛前往東勢河濱公園，預計11點抵達，再由家屬以及禮儀社帶回彰化。

▲粘男遺體後續將由禮儀社、家屬帶回彰化。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

台中消防表示，15日到19日出動警消27人、山難救護義消3人、中區搜救人員13人、林務局7人、空拍義消1人共計51人，搜索未果。19日出動6名搜救人員，民眾羅培德與本局接觸，發現42歲粘男位置並已無生命跡象。台中消防搜救人員今日上午6時從6.5k紮營處前往，10時38分完成吊掛，後續交由警察局與家屬處理。

▲空勤直升機約上午11時抵達東勢河濱公園。（圖／記者哈勇嘎奧攝）



跑山獸羅培德18日加入協尋，19日凌晨5點就到馬崙山三角點搜尋粘男，他說冥冥之中自己突然往一處溪谷下切，沒想到真的發現粘男遺體在潭底沉浮，原本害怕的他突然看到溪谷上方有一群黃色蝴蝶，想起泰雅族的太太羅勃依婉說過，黃色蝴蝶出現在泰雅族習俗代表事情順利落幕，祥兆之意，「也許是粘男慶幸有人發現自己」，情緒較為平復後趕緊通報。

▲粘姓男子不幸陳屍馬崙溪瀑布，目前已由空勤吊掛遺體前往東勢河濱公園。（圖／羅勃依婉提供）



▲消防移動往粘男陳屍地點上方3分鐘路程一處空曠地進行吊掛。（圖／羅勃依婉提供）



羅培德怕粘男遺體會被沖走，趕緊下去將遺體用繩索固定在一旁石頭上。他認為，粘男當時應該是迷路，試圖要往溪谷下切，結果不慎走到一處瀑布頂端，從8公尺高的瀑布上方墜落潭底，撞到一旁石頭喪命。