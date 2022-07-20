會考前「突降3顆蛋」！校長鐵嘴神預測　放榜3人上雄中、雄女

▲鳳林國中3名學生考上雄中、雄女，恰巧呼應校長4月時發文的3顆鳥蛋。（圖／翻攝自鳳林國中校長臉書）

實習記者廖翊慈／綜合報導

昨（19）日為免試入學放榜，許多師長及學生滿心期待，令人喜出望外的是，高雄市鳳林國中打破偏鄉學力弱勢的刻板印象，一共有3名學生順利考上雄中、雄女，校長林宜家就曾在今年4月透露，在校內的鳥巢發現3顆鳥蛋，如今答案揭曉，被多名家長稱是「神預測！」

鳳林國中位於高雄大林蒲工業區內，因面臨大林蒲村遷村的難題，以及較為偏遠的校區位址，長年有著學力弱勢的刻板印象，而這次放榜也突破建校43年來的紀錄，原本每校就有一雄中一雄女的學生保障名額，鳳林國中更是一舉創下雄女兩名、雄中一名的校內佳績。

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▲校長林宜家當時逗趣稱，這是鳥兒給的會考天機。（圖／翻攝自鳳林國中校長臉書）

校長林宜家曾在4月發文，透露她在總務處附近的盆栽中，發現一個裝有三顆鳥蛋的鳥窩，並逗趣寫下，「鳥兒每次都會跟我透露一些會考天機」，文末還有兩個Hashtag「三個啦、考前迷信一波」。沒想到昨日成績出來後，就有不少家長及校內同仁紛紛留言祝賀，更大讚林校長收到的「天機」超準！

3位金榜題名的學生，2位考上高雄女中的是鳳林國中首位滿分滿點的學生簡祐莃，以及學生劉伊宸，劉同學的班導今年任教30年剛好準備退休，而她的優秀成績，可說是老師最好的退休禮物。師長透露考上雄中的許豈綸同學，錄取過市區學校的數理資優班，但最終仍選擇就近就讀鳳林國中，在校的表現也是獲得許多老師的讚賞。