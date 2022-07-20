　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

會考前「突降3顆蛋」！校長鐵嘴神預測　放榜3人上雄中、雄女

▲。（圖／翻攝自鳳林國中校長臉書）

▲鳳林國中3名學生考上雄中、雄女，恰巧呼應校長4月時發文的3顆鳥蛋。（圖／翻攝自鳳林國中校長臉書）

實習記者廖翊慈／綜合報導

昨（19）日為免試入學放榜，許多師長及學生滿心期待，令人喜出望外的是，高雄市鳳林國中打破偏鄉學力弱勢的刻板印象，一共有3名學生順利考上雄中、雄女，校長林宜家就曾在今年4月透露，在校內的鳥巢發現3顆鳥蛋，如今答案揭曉，被多名家長稱是「神預測！」

鳳林國中位於高雄大林蒲工業區內，因面臨大林蒲村遷村的難題，以及較為偏遠的校區位址，長年有著學力弱勢的刻板印象，而這次放榜也突破建校43年來的紀錄，原本每校就有一雄中一雄女的學生保障名額，鳳林國中更是一舉創下雄女兩名、雄中一名的校內佳績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自鳳林國中校長臉書）

▲校長林宜家當時逗趣稱，這是鳥兒給的會考天機。（圖／翻攝自鳳林國中校長臉書）

校長林宜家曾在4月發文，透露她在總務處附近的盆栽中，發現一個裝有三顆鳥蛋的鳥窩，並逗趣寫下，「鳥兒每次都會跟我透露一些會考天機」，文末還有兩個Hashtag「三個啦、考前迷信一波」。沒想到昨日成績出來後，就有不少家長及校內同仁紛紛留言祝賀，更大讚林校長收到的「天機」超準！

3位金榜題名的學生，2位考上高雄女中的是鳳林國中首位滿分滿點的學生簡祐莃，以及學生劉伊宸，劉同學的班導今年任教30年剛好準備退休，而她的優秀成績，可說是老師最好的退休禮物。師長透露考上雄中的許豈綸同學，錄取過市區學校的數理資優班，但最終仍選擇就近就讀鳳林國中，在校的表現也是獲得許多老師的讚賞。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
女大生打工打上床！勾老闆辦公室嗨玩　闆娘見他「下面凸凸」崩潰
國立大學男鑽漏洞　採購1400張家樂福禮券9折轉賣
普丁「罰站乾等」超尷尬！　來自土耳其總統的復仇
BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：有可能
50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領
林智堅逐桌敬酒挨罰！王必勝：目前規定不行「會檢討風險開放」
散步要不要戴口罩？　王必勝回應了
快訊／第四劑接種對象擴大！　50歲以上都可打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

口罩政策放寬仍需防疫　屏東衛生局：避免邊走邊吃

大嫂是老公前女友「懷過他的小孩」！人妻崩潰：全家騙我一個

會考前「突降3顆蛋」！校長鐵嘴神預測　放榜3人上雄中、雄女

屏東縣、台鐵局推5款特色便當　即日起至月底每份120元

「夢到在尿尿」救了全家！他睜眼一聞嚇壞　揭家人1動作險害命

學者估BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：我想當然有可能

50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領500元

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

口罩政策放寬仍需防疫　屏東衛生局：避免邊走邊吃

大嫂是老公前女友「懷過他的小孩」！人妻崩潰：全家騙我一個

會考前「突降3顆蛋」！校長鐵嘴神預測　放榜3人上雄中、雄女

屏東縣、台鐵局推5款特色便當　即日起至月底每份120元

「夢到在尿尿」救了全家！他睜眼一聞嚇壞　揭家人1動作險害命

學者估BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：我想當然有可能

50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領500元

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

遭指拖垮潤泰雙雄淨值！　知情人士：南山人壽將上市

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

獨登日暮瀑布迷路！遇大雨躲大岩石下　傳座標給妻20小時獲救

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

減肥是明天的事！盧秀燕「超罪惡花生漢堡」一口塞　網友笑翻了

詩畫般的風景在這！北海岸「天人菊滿開」還能沿步道賞無敵海景

女大生打工打上床！勾老闆辦公室嗨玩　闆娘見他「下面凸凸」崩潰

深圳推青年人才企業共有房計畫　房價上漲可原價購買另一半產權

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

50歲以上成人　7／22起可打第四劑

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

他揭疫情1現況「戴口罩無意義」！網熱喊：快解禁

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

下班帶傘！18縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

即／高雄梓官家電倉庫火警　冰箱燒成廢鐵

即／高雄梓官家電倉庫火警　冰箱燒成廢鐵

高雄市梓官區19日晚間7點多驚傳火警，一間放電器用品的鐵皮倉庫突然起火燃燒，火光從屋內竄出，黑煙直竄天際。消防趕抵現場後，緊急拉水線灌救，在晚間近9點撲滅，所幸現場僅財物損失，並無人員傷亡。

2千萬買下透天讓海產店繼續開　霸氣新房東身份曝

2千萬買下透天讓海產店繼續開　霸氣新房東身份曝

豪宅別墅變毒品工廠！深夜開毒趴碰碰叫露餡　

豪宅別墅變毒品工廠！深夜開毒趴碰碰叫露餡　

挨告偷鑽戒名錶　法官憑這兩點判無罪

挨告偷鑽戒名錶　法官憑這兩點判無罪

男吸毒現幻覺　棉被點火險燒整棟房

男吸毒現幻覺　棉被點火險燒整棟房

關鍵字：

高雄鳳林國中會考放榜免試入學

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

《全明星４》完整名單曝光！　

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面