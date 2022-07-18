　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

想逼「無形聲音」出來面對！男嗑藥現幻覺　棉被點火險燒整棟房

▲▼打火機,點火,放火,縱火。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲呂男使用毒品後出現幻覺，竟在家放火燒棉被想「引它現形」，差點把透天厝都燒了，法院判他1年4個月。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者蔡怡萍／高雄報導

呂姓男子長年吸食安非他命等毒品，導致幻聽、精神出現障礙，表示有「無形的聲音」在戲弄他，害他睡眠大受影響，竟在房間內燒棉被「想用黑煙去燻讓它現形」，幸好有鄰居發現濃煙連忙報警，才沒造成不堪設想的後果。高雄地院仍依違反公共危險，判呂有期徒刑1年4月，刑畢後還需監護3年，可上訴。

根據判決書，呂男在高雄市某透天厝租了一間房間，而他常在屋內使用安非他命等毒品，2021年10月28日上午，他竟在床上以打火機點燃棉被，導致燒出陣陣煙霧，他自己受不了嗆鼻濃煙跑出房間外，恰好鄰居發現呂房間有煙霧冒出，緊急通報消防隊到場滅火，幸好火勢及時控制、僅有呂男房間牆面燻黑，棉被、床鋪燒毀，建築物未受損，也沒其他人員受傷。

呂男被逮供稱，因為有無形的聲音會捉弄他，已經害他1個多禮拜睡不好，想要燒棉被引黑煙去燻使「它」現形，並與「它」交談，煙冒出來時，他就把棉被對摺蓋上，沒有讓火焰產生，只有悶燒，沒有要燒房子的意思。

法官認為，呂男向現場偵辦員警表明自己是點火之人，放任火苗延燒，幸火勢及時撲滅，該住宅其餘部分完好未有受燒，勘認為「燒毀未遂」；而鄰居也指出，看到呂男對著房子裡面一直罵、自言自語，勘認呂男有「幻聽、幻覺」等精神異常狀態，辨識與行為能力顯著降低，依法減輕其刑。

另外，醫院鑑定呂男20多歲起就長期使用安非他命，引發嚴重幻覺及妄想，致其脫離現實之思考及行為，擔心他再犯的可能性，應於刑畢或赦免後，施以監督、持續接受精神治療與毒品戒治。因此依放火燒燬現供人使用之住宅未遂，處有期徒刑1年4月，並於刑之執行完畢或赦免後，施以監護3年。仍可上訴。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
戶頭莫名多出13萬！　他爽領光下場GG
彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業　判國賠4.7億
快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職
請朋友操盤股票　慘賠18萬怒了！中和男遭7人圍毆
比恐龍還古老！　台東捕獲1.8億年活化石「灰六鰓鯊」
挖出扁桃腺結石！　她見「這輩子最衝擊一幕」狂嘔
鄧紫棋消失半年「突拋多重喜訊」！　合體歐陽娜娜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

李鴻淵槍枝來源揭密　「大黑星」網路價格曝！操作槍納管顯有死角

彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業上街頭　天價國賠金額曝

19歲男請友操盤股票　慘賠18萬怒了！撂人埋伏痛毆洩憤

廁所有針孔！揪出準桌球國手偷拍　鷹眼舉重教練身分曝

台東台9線聯結車追撞　農用車衝入水田！駕駛不治乘客受傷

桃園父子嫌狗吵打死飼主！兒子殺人罪聲押　父10萬交保

超速罰單揪出渣尪3年婚外情　小三還墮胎！正宮崩潰求償150萬

想逼「無形聲音」出來面對！男嗑藥現幻覺　棉被點火險燒整棟房

獨／正面曝光！重機後座妹裸背炸出半顆奶　22歲本尊親曝三圍

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

李鴻淵槍枝來源揭密　「大黑星」網路價格曝！操作槍納管顯有死角

彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業上街頭　天價國賠金額曝

19歲男請友操盤股票　慘賠18萬怒了！撂人埋伏痛毆洩憤

廁所有針孔！揪出準桌球國手偷拍　鷹眼舉重教練身分曝

台東台9線聯結車追撞　農用車衝入水田！駕駛不治乘客受傷

桃園父子嫌狗吵打死飼主！兒子殺人罪聲押　父10萬交保

超速罰單揪出渣尪3年婚外情　小三還墮胎！正宮崩潰求償150萬

想逼「無形聲音」出來面對！男嗑藥現幻覺　棉被點火險燒整棟房

獨／正面曝光！重機後座妹裸背炸出半顆奶　22歲本尊親曝三圍

趙春山／賴清德訪日悼安倍　岸田內政外交兼得利

捕手的小角落擾亂江少慶視力　指甲要閃亮亮「確保安全」

廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

這些國家慘了！遭12兆債務追殺　恐引爆全球陷「倒債」危機

買一捐多！畢嘉士基金會絕美系公益中秋禮盒送愛無國界

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

顏佑庭真的回不去《營業中》？　庹宗康「3個字」吐現況

TOYOTA GR86跑車「確認8／18台灣發表」！熱血降臨麗寶賽車場

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

即／跟同事相約澎湖戲水！男東吉衛生所前溺斃

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

李鴻淵疑有雙重人格！提到康建、賴家秒變臉　

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

即／跟導航逆闖環東！騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

即／水泥車變換車道　女騎士捲車底慘死

即／重陽橋下驚見紅衣女浮屍　至少泡水2天以上

準桌球國手竟是偷拍狼　她慘入鏡全不知

即／台南黑車「失神」逆撞多車　2人受傷送醫

摸胸嗆「摸一下會死喔」賠20萬緩刑定讞

ATM存款失敗3.3萬不見　排她後面的二審變有罪

更多熱門

相關新聞

對門妹爆男友1猛料　全場傻：「男」以理解

對門妹爆男友1猛料　全場傻：「男」以理解

隔音不好是許多租屋族的煩惱，畢竟做任何事都要格外注意音量，但也沒想到會因為隔音差，意外聽到鄰居的大秘密！有網友投稿臉書「靠北租屋2.0」，說對門情侶在吵架，幾乎整層樓的住戶都聽得見，近日女生竟意外吼出男友和男房東的神秘協議，讓他都不禁懷疑，「我到底聽了沙小？」

不婚不生不買房「老了會怎樣」　網卻勸1點

不婚不生不買房「老了會怎樣」　網卻勸1點

左營廟會變街頭拳擊場　分局長揭真相

左營廟會變街頭拳擊場　分局長揭真相

「選美皇后」幫拍片宣傳！非法仲介集團17人栽了

「選美皇后」幫拍片宣傳！非法仲介集團17人栽了

煙灰吞沒整條路！高雄廟會遶境300m鞭炮炸焦路面

煙灰吞沒整條路！高雄廟會遶境300m鞭炮炸焦路面

關鍵字：

高雄毒品燒棉被縱火租屋安非他命危險幻覺幻聽

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面