想逼「無形聲音」出來面對！男嗑藥現幻覺　棉被點火險燒整棟房

▲呂男使用毒品後出現幻覺，竟在家放火燒棉被想「引它現形」，差點把透天厝都燒了，法院判他1年4個月。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）



記者蔡怡萍／高雄報導

呂姓男子長年吸食安非他命等毒品，導致幻聽、精神出現障礙，表示有「無形的聲音」在戲弄他，害他睡眠大受影響，竟在房間內燒棉被「想用黑煙去燻讓它現形」，幸好有鄰居發現濃煙連忙報警，才沒造成不堪設想的後果。高雄地院仍依違反公共危險，判呂有期徒刑1年4月，刑畢後還需監護3年，可上訴。

根據判決書，呂男在高雄市某透天厝租了一間房間，而他常在屋內使用安非他命等毒品，2021年10月28日上午，他竟在床上以打火機點燃棉被，導致燒出陣陣煙霧，他自己受不了嗆鼻濃煙跑出房間外，恰好鄰居發現呂房間有煙霧冒出，緊急通報消防隊到場滅火，幸好火勢及時控制、僅有呂男房間牆面燻黑，棉被、床鋪燒毀，建築物未受損，也沒其他人員受傷。

呂男被逮供稱，因為有無形的聲音會捉弄他，已經害他1個多禮拜睡不好，想要燒棉被引黑煙去燻使「它」現形，並與「它」交談，煙冒出來時，他就把棉被對摺蓋上，沒有讓火焰產生，只有悶燒，沒有要燒房子的意思。

法官認為，呂男向現場偵辦員警表明自己是點火之人，放任火苗延燒，幸火勢及時撲滅，該住宅其餘部分完好未有受燒，勘認為「燒毀未遂」；而鄰居也指出，看到呂男對著房子裡面一直罵、自言自語，勘認呂男有「幻聽、幻覺」等精神異常狀態，辨識與行為能力顯著降低，依法減輕其刑。

另外，醫院鑑定呂男20多歲起就長期使用安非他命，引發嚴重幻覺及妄想，致其脫離現實之思考及行為，擔心他再犯的可能性，應於刑畢或赦免後，施以監督、持續接受精神治療與毒品戒治。因此依放火燒燬現供人使用之住宅未遂，處有期徒刑1年4月，並於刑之執行完畢或赦免後，施以監護3年。仍可上訴。