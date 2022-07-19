客人2千萬買下透天讓海產店繼續開　闆娘親曝霸氣新房東身份

記者吳奕靖、蔡怡萍／綜合報導

受疫情影響、房東要收回房子等因素，位於高雄的「阿貴活海產」原本打算開店至今年4月就要歇業，但竟出現1名霸氣老顧客，大手筆豪擲2千萬直接將整棟透天厝買下來，讓老闆能夠繼續延續好味道，也讓老闆娘笑著說「這次要做到沒辦法做為止」。

▲1名老顧客霸氣出2千萬買下原地點透天厝，讓阿貴活海產能繼續開門營業。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



老闆娘今日接受訪問時，透露由於房東打算將房子出售，雖然老公曾想找其他地點繼續營業，但她覺得疫情之下生意不好做，不如剛好趁這個時機退休。

但在這個地點開業20幾年了，也累積許多忠實老顧客，老闆娘說，先前曾經有1名台北人，表示要買下這棟透天厝，但對方思考後久久才下來一次，買下來也沒用，後來放棄了。接著才由住在自己住家附近的這位熟客老大哥出聲，霸氣以現金近2千萬向屋主買下整棟房子，並讓她以每個月4萬的租金承租整棟樓，繼續在這裡開店做生意，而大哥自己另外還有房子在收租金，經濟上是不用擔心的。

老闆娘笑著說，跟這位大哥私底下都很好，跟他的兒女也都熟識，大哥曾對她們說才60幾歲、不要這麼早退休，老闆娘也很感謝大哥花錢買下這裡、讓她們能繼續營業，雖然開店這麼久，客人來來去去很多，也遇到很多貴人，還有很多吃到變朋友的老客人，但願意這樣做的人實在非常難得，這位大哥對她們的好會感懷在心。

老闆娘透露，原本的房東在大約10年前就曾開價1500萬左右，詢問她們要不要買，直到前陣子房東決定收回出售時，也有再問過她們意思，但對於一次要拿出這麼多錢實在沒辦法，也考量孩子們沒有接手打算，於是作罷。

老闆娘也表示這陣子很多熟客都會關心她們開門沒，常常繞過來看一下，這次又能夠繼續開門做生意，也是多虧了大家的支持與愛護。「這次要做到沒辦法做為止」，讓好味道繼續飄香，就是老闆娘對熟客們的感謝。