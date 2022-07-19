百萬鑽戒名錶全消失...屋主咬定他偷的！法官憑這兩點判無罪

▲民宅裡將近百萬的鑽戒與提款卡全都不翼而飛，警方認定是遭附近的一名身障男偷走。（示意圖／取自免費圖庫pakutas）

記者黃資真／高雄報導

高雄楠梓區一處民宅發生竊盜案，屋內鑽戒、皮夾等百萬元物品全都不翼而飛，警方根據監視器畫面逮捕余姓男子，依竊盜罪起訴。不過，一、二審法官認為余男患有輕度智能障礙又跛腳，不可能在3分鐘內拉開鐵捲門又打開門鎖，判決余男無罪定讞。

檢警調查，這起重大竊盜案發生於2020年10月11日清晨5時多，民宅內放有金融卡的皮夾、鑽戒2個、祖母綠戒指1個、鑽錶及手錶各1支等將近百萬的物品一夕之間全消失。

王姓屋主發現後焦急報警找尋犯人，警方依據監視器畫面，鎖定余姓男子，檢方依竊盜罪起訴。

但余男否認犯行，稱自己當時在家裡睡覺，監視器拍到的人不是他；辯護人則是強調，余男的腳畸形，自幼就無法跑步，走路也會左右晃動，畫面中的男子是用小跑步方式離開現場，跟余男完全不同，且余男為輕度智障，根本無法在3分鐘內開門進屋行竊。

其中，審理時屋主承認沒有目睹到余男行竊過程，質問為何能夠確定余男進出家裡兩次？屋主卻表示：「事後去警察局看監視器錄影帶，看到竊嫌在右昌街18巷往返二次，所以判斷竊嫌應該進去二次。」法官認為屋主是看了監視器畫面後所產生的心理暗示，因此不採信辯詞。

經查，屋主的住處大門有兩層，最外層為鐵捲門，內層為落底鋁門並附加勾鎖，縱使是一般心智正常、體健如飛之常人，要在短短3分鐘裡完成竊行，已經相當困難，更何況是有輕度智障、腳有殘缺的余男，因此判決余男無罪。

檢方提上訴，高雄高分院指出，監視器畫面出現的男子臉部根本無法辨識，雖然其身形與穿著余男相似，但並非極為特殊，身形相仿之人實屬眾多，維持原判，駁回上訴，全案確定。