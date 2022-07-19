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社會 社會焦點 保障人權

新手背工完成戒茂斯山任務「返程失蹤」！4天仍未找到人

▲▼新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林姓新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者柯振中、楊漢聲／台東報導

一名30歲的林姓男子首次擔任揹工，15日完成戒茂斯山域的任務，返程卻離奇失蹤、且手機沒有訊號，家屬、老闆急得報警處理。台東縣消防局接獲報案後，立刻與民間團體配合，共出動多人搜救，至今仍沒找到人。

台東縣消防局表示，16日接獲報案後，立刻派出山域專責編組人員，搜索至今超過4天，但現場環境為高山陡峭的地形，且樹林密佈，搜救難度相當高。

除了消防局搜救人員進行搜索以外，中華民國山難救助協會南區搜救委員會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊、熊出沒戶外休閒企業社、天馬登山休閒企業社等民間單位也派人搜救，一共出動27名人力，與台東縣消防局配合，互相交流情報。

▼林姓背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤，官方、民間合力搜救。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻失蹤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣消防局統計，截至目前已派出4梯次共19名搜救人員，並向中央申請一架空勤直昇機，進行空中勘查，搜索範圍包含戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，沿著戒茂斯山陵線兩側延伸，也預定空拍機進行空中探偵、進一步擴大搜索區域。

此外，台東縣消防局還申請基地台的訊號紀錄，來劃定可能有人存在的熱區，進行強力搜索，但該處地形陡峭、行走不易，且常有台灣黑熊出沒，加大了搜救難度，但搜救人員仍持續尋人當中，期待能盡快找到失蹤者。

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