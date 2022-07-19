台鐵員工魂斷馬崙山現場曝　失聯6天...跑山獸4小時發現遺體

▲粘姓男子不幸陳屍馬崙溪瀑布，被「跑山獸」羅培德尋獲。（圖／羅勃依婉提供，下同）

記者高堂堯／台中報導

彰化粘姓男子14日獨自前往台中「谷關七雄」馬崙山登山，但卻從此音訊全無，家屬除懸賞50萬尋人，也委請捷克籍山搜達人「跑山獸」羅培德協助；羅培德太太羅勃依婉表示，夫婿今天早上約花費4小時尋獲粘男，但已失蹤進入第6天的他早已不幸身亡，「感到很可惜、遺憾！」

羅勃依婉指出，夫婦倆今天凌晨5時30分從南投埔里鎮出發，約7時抵達台中市谷關，羅培德隨即上山執行搜救，於今上午11時許於馬崙山三角點往白姑大山峭壁下的馬崙溪瀑布，發現載浮載沉的粘男，隨即將遺體搬運上岸，並包覆、固定好；由於該處地形險峻，羅培德只能先行下撤，預計今晚與地面人員商討如何將遺體運送下山。

羅勃依婉說，家屬在粘男失聯第2天就傳訊息表達委託之意，但羅培德不巧因前往南二段登山、直到周日才返家，未能在第一時間就投入搜救，雖然他利用一天時間休息、恢復體力的同時蒐集地圖、社群資訊等資料，今天立刻前往救援，但已錯過黃金救援時間，夫婦倆都直呼遺憾。

▲「跑山獸」羅培德去年受邀赴仁愛警分局講習。（圖／資料照片，翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

羅培德過去分享山搜經驗時，曾多次提醒因台灣高山地形都較為陡峭險峻，山友若迷路時，千萬不能下切至溪谷、免生更大風險；而這次粘姓山友遺體也在溪谷中被發現，是否為單純自山路跌落邊坡，抑或也犯了下切溪谷找水源的致命錯誤，羅勃依婉表示，得等遺體真正運下山相驗後才能判斷。