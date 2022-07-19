雲林+749　6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗即日起開始預約

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（19）日新增749例本土確診個案，分別為分別為斗六160例，虎尾91例，北港62例，麥寮56例，西螺55例，斗南54例，莿桐31例，古坑29例，土庫26例，口湖25例，水林、崙背23例，二崙、台西19例，四湖18例，褒忠15例，元長13例，大埤12例，東勢10例，林內8例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋749例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增749例確診個案中，年齡分布在未滿1-100歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有617人、確診者居家照護在管中有3406人。統計至7月18日止5-11歲兒童已有3萬1114人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬1324人完成接種，另18歲以上Novavax疫苗，累計已有1367人接受接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣COVID-19疫苗接種數據分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共78356例，其中累計237例為死亡。今日新增1例死亡確診個案，為80多歲男性，於7/15死亡，未曾接種COVID-19疫苗經由疾管署判定今日公告。

衛生局針對雲林縣6個月至5歲嬰幼兒COVID-19疫苗接種說明，因中央預計7月21日配送疫苗至全國各縣市，雲林縣將收到中央配發之疫苗後，直接陸續配送至各合約醫療院所。

▲111年度統計本土累計確診數共78356例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局表示，目前已通知各合約院所規劃6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗之接種作業，即日起鄉親可以開始預約。各院所如已準備妥適幼兒接種作業及流程，即可啟動接種。疫苗相關接種服務資訊可上網至雲林縣衛生局全球資訊網→新冠肺炎專區→疫苗地圖查詢。

▲雲林縣累計237確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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