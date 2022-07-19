2月臨檢！現在突然收「實聯制罰單」傻了　他喊扯：取消才寄來

▲現在才收到實聯制罰單，讓民眾無言了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

實聯制約在五月初退場，至今已經過了兩個多月，所以收到這張罰單時，讓他傻眼到不行。有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他二月被警察要求看手機，因為沒有實聯制要開罰，後來制度取消，如今卻收到罰單，讓他不禁直呼，「不是啊！取消前寄來我接受，取消後才寄來，太扯了吧！」

這位網友以「二月的實聯制罰單寄來了要繳嗎？」為題發文，提到二月的時候，有警察要求看他手機，發現原PO沒實聯制；後來過了兩個月左右，實聯制就退場，改推社交距離APP；沒想到，他在七月突然收到罰單，忍不住傻眼，「請問這個罰單有辦法不繳嗎？」

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原PO也附上照片證明，只見事實的部分上寫著，「111年2月13日上午0時15分查獲受處分人未落實實聯制」，已經違反衛福部傳染病防治法的規定，要他在裁處書送達的次日起30日內繳納罰鍰。

對此，他表示無法接受，「取消前寄來我接受 取消後才寄來太扯了吧！」並透露當時是警察臨檢、要求看他手機，不是他沒配合掃實聯制。不少人也看傻，「原來會開這種」、「為什麼臨檢要檢查手機？你有犯罪疑慮嗎」、「你給警察看了，只好乖乖繳吧！不然就去申訴」、「他引用的法條根本可以無限上綱了。」