桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

▲桃園市長鄭文燦19日主持市府防疫專案會議時表示，市府規劃7/22日將設置26處社區接種站提供莫德納與Novavax疫苗接種服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（19）日新增2,487例本土確診個案，市長鄭文燦下午主持桃園市防疫專案會議時表示，市府規劃7月22日開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務。另外，7月21日起中央配送第一批幼兒莫德納疫苗，市府將於7月23日將在30所學校開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，以提供6個月至5歲幼童接種疫苗，但須由家長陪同，預計可服務2萬名幼童。

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鄭文燦指出，市府預計在7月22日起設置26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，接種時間則為上午8時起至中午12時止。另外，中央將於7月21日起配送第一批幼兒莫德納疫苗，市府則預計從7月23日在全市30所學校開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，主要提供6個月至5歲幼童接種疫苗，但須由家長陪同，預計可服務2萬名幼童。

另外，桃市約有150家托嬰中心將併入7月23日莫德納嬰幼兒疫苗快打站接種，或可前往合約院所門診就近接種。由於防疫關懷包領取人數減少，各區公所「防疫關懷包快易通」從昨（18）日起僅上午提供領取服務，提醒市民朋友留意領取時間。

▲桃園市政府衛生局長王文彥在市府防疫專案會議說明相關疫情訊息。

衛生局長王文彥說，今日桃園公布2,487例本土案例，相較於昨日1,903例上升約30.69%，其中65歲以上個案占7.72%；目前桃園市居家照護目前在案數共2萬49人，照護案件累計48萬9,078人，已完成48萬6,070人，累計完成率約99.4%。

王局文彥強調，桃園市目前有31家醫院、98家診所、45家藥局可提供Paxlovid口服抗病毒藥物，已使用2萬1,534劑；另有28家醫院、11家診所提供Molnupiravir，已使用5,018劑，未來將加快投藥速度提升投藥率，以滿足確診者即時用藥需求。

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