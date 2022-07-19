　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

▲桃園市長鄭文燦今（19）日主持市府防疫專案會議時表示，市府規劃7/22日將設置26處社區接種站提供莫德納與Novavax疫苗接種服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦19日主持市府防疫專案會議時表示，市府規劃7/22日將設置26處社區接種站提供莫德納與Novavax疫苗接種服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（19）日新增2,487例本土確診個案，市長鄭文燦下午主持桃園市防疫專案會議時表示，市府規劃7月22日開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務。另外，7月21日起中央配送第一批幼兒莫德納疫苗，市府將於7月23日將在30所學校開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，以提供6個月至5歲幼童接種疫苗，但須由家長陪同，預計可服務2萬名幼童。

▲桃園市長鄭文燦今（19）日主持市府防疫專案會議，衛生局提供相關疫情說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，市府預計在7月22日起設置26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，接種時間則為上午8時起至中午12時止。另外，中央將於7月21日起配送第一批幼兒莫德納疫苗，市府則預計從7月23日在全市30所學校開設莫德納嬰幼兒疫苗快打站，主要提供6個月至5歲幼童接種疫苗，但須由家長陪同，預計可服務2萬名幼童。

另外，桃市約有150家托嬰中心將併入7月23日莫德納嬰幼兒疫苗快打站接種，或可前往合約院所門診就近接種。由於防疫關懷包領取人數減少，各區公所「防疫關懷包快易通」從昨（18）日起僅上午提供領取服務，提醒市民朋友留意領取時間。

▲桃園市政府衛生局長王文彥在市府防疫專案會議說明相關疫情訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥在市府防疫專案會議說明相關疫情訊息。

衛生局長王文彥說，今日桃園公布2,487例本土案例，相較於昨日1,903例上升約30.69%，其中65歲以上個案占7.72%；目前桃園市居家照護目前在案數共2萬49人，照護案件累計48萬9,078人，已完成48萬6,070人，累計完成率約99.4%。

王局文彥強調，桃園市目前有31家醫院、98家診所、45家藥局可提供Paxlovid口服抗病毒藥物，已使用2萬1,534劑；另有28家醫院、11家診所提供Molnupiravir，已使用5,018劑，未來將加快投藥速度提升投藥率，以滿足確診者即時用藥需求。

【更多新聞】

連靜雯陷「Bruce」愛情攻勢遭詐　警搜索「水房」畫面曝

謊報志工誤餐費、講師費　桃園里長伯夫妻涉貪下場曝

桃園4歲童遭拍打捏臉頰　揪出2師沒資格！幼兒園明年起停招1年

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
被虧腿短…雞排妹「公開無修原圖」辣洩側面C字！網看暈
連靜雯「敗給愛情」遭詐數百萬！她教1招拆陷阱　網讚：突破盲點
養生館藏壞壞交易！她「褲子還沒脫」男客秒揭身分　老闆臉綠了
快訊／「杭州亞運會」確定舉行！　日期出爐
一夜4次！科技男激戰3天「下面慘了」　半夜奔急診室
弟弟派再出手！長榮國際砸3.16億買1萬張長榮航

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女童開門下車「一條腿瞬間消失」！驚悚畫面網嚇壞：這要國賠吧

雲林+749　6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗即日起開始預約

市民免費參觀！臺北文學館籌備處成立　「西門紅樓文學櫥窗」開展

一夜4次！科技男激戰3天「下面慘了」...半夜急奔急診室

渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開

多益910分「面試26K助理」被嘲笑！她焦慮炸　網看傻：30K笑啥

連靜雯「敗給愛情」遭詐數百萬！她教1招拆陷阱　網讚：突破盲點

下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

品牌波蜜推候選人參選？　「賀柏冪」台北街頭熱鬧造勢超吸睛

女童開門下車「一條腿瞬間消失」！驚悚畫面網嚇壞：這要國賠吧

雲林+749　6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗即日起開始預約

市民免費參觀！臺北文學館籌備處成立　「西門紅樓文學櫥窗」開展

一夜4次！科技男激戰3天「下面慘了」...半夜急奔急診室

渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開

多益910分「面試26K助理」被嘲笑！她焦慮炸　網看傻：30K笑啥

連靜雯「敗給愛情」遭詐數百萬！她教1招拆陷阱　網讚：突破盲點

下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

女童開門下車「一條腿瞬間消失」！驚悚畫面網嚇壞：這要國賠吧

游錫堃率團出訪捷克　國台辦批：改變不了「被清算」的下場

醫生母親走不出喪夫之痛…　王彩樺「1暖舉」逼哭他：幫孩子盡孝

裴洛西計畫8月訪台　國台辦「堅決反對」：阻礙中國統一進程

阿湯哥、妮可基嫚「大尺度情色經典」重映　導演試映4天後睡夢中離世

環太平洋軍演參演軍艦「發生火災」　2傷兵緊急空運後送

張信哲改編600年前名作！　親曝多重巧妙心思

3歲孫飲料放餐廳被丟掉！暴怒嬤一巴掌打趴他　再騰空抓起拖回家

貿協前進馬來西亞國際連鎖加盟展　虛實整合搶攻疫後新商機

1／3女性都有！從3位置看「子宮肌瘤症狀」　長在1部位恐嚴重貧血

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

即起戶外散步、工作都免罩　8月可能再鬆綁

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

大雷雨轟雙北　大雨特報警戒區曝

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

台南老店阿江鱔魚突休業　鄰居曝原因

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

更多熱門

相關新聞

暑假開放入境0+7？王必勝曝評估4因素「8月還不會放寬」

暑假開放入境0+7？王必勝曝評估4因素「8月還不會放寬」

國內本土疫情緩步降溫，現在又是暑假旅遊旺季，民眾關心入境檢疫何時可以鬆綁「0+7」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日回應，0+7確實是開放的方向，但還需評估國內外BA.4、BA.5變異株疫情、醫療量能、疫苗接種等4因素，估計還要延遲一些，8月份不會開放。

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

基隆專責病房收治49人　林右昌：空床率59.5%

基隆專責病房收治49人　林右昌：空床率59.5%

口罩鬆綁！「1類人」秒拒絕：健康自己顧

口罩鬆綁！「1類人」秒拒絕：健康自己顧

禁團令、入境人數上限　王必勝：今都有討論

禁團令、入境人數上限　王必勝：今都有討論

關鍵字：

台灣防疫桃市+2487例鄭文燦王文彥

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面